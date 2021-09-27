خاص لـ «دوت الخليج»: بيراميدز يقترب من حسم صفقة وليد الكارتي

/652191/خاص-لـ-تحيا-مصر-بيراميدز-يقترب-من-حسم-صفقة-وليد-الكارتي

بعد تعاقد نادي بيراميدز، مع هشام محمد لاعب النادي الأهلي السابق، يستعد الفريق حالياً للحصول على بعض اللاعبين قبل بداية الموسم الكروي القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن إدارة بيراميدز، تتواصل حالياً مع إدارة الوداد المغربي، وتقوم بإنهاء المفاوضات من أجل إنهاء التعاقد مع اللاعب وليد الكارتي.

يذكر أن بيراميدز كان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة الماضية، ولكن قررت إدارة نادي الوداد إعلاق الصفقة مؤقتا من أجل الحصول على مبلغ مالي أكبر من المعروض.

وكان نادي بيراميدز قد وصل إلى مبلغ مليون و 800 الف دولار من أجل الفوز بخدمات اللاعب خلال الفترة القادمة.

ويستعد نادي بيراميدز أن يعلن عن الصفقة فور الإنتهاء من كافة التفاصيل مع إدارة الوداد خلال الساعات القادمة.

خاص.. الوداد المغربي يعرقل صفقة بيراميدز المنتظرة.. واللاعب ينتظر القرار النهائي

بعد إقتراب نادي بيراميدز من حسم صفقة وليد الكارتي لاعب الوداد المغربي، تم إيقاف الصفقة بشكل مؤقت أمام مسؤولي الفريق السماوي.

وعلم موقع دوت الخليج أن إدارة بيراميدز كانت قد اتفقت مع إدارة الوداد بالحصول على خدمات وليد الكارتي، لاعب خط وسط الفريق، وتم رصد مبلغ مليون و 700 ألف دولار مقابل الحصول على خدمات اللاعب.

وكان من المفترض أن يتواجد اللاعب في مصر خلال الأيام الماضية، وحصل على جواز السفر الخاص بالتواجد داخل مصر من أجل الخضوع للكشف الطبي، ولكن تم إيقاف كل ما سبق.

إدارة الواداد المغربي، تغير موقفها حاليا وتريد تواجد اللاعب خلال الفترة القادمة، وتبحث عن زيادة سعر بيع اللاعب لـ 2 مليون يورو، حتى تجني أكبر فارق من المال.

بيراميدز يقترب من إنهاء صفقة وليد الكارتي

وتنتظر إدارة بيراميدز الموقف النهائي بشأن الصفقة، خاصة أن الانتقالات الصيفية سوف يتم إغلاقها في مصر يوم 7 أكتوبر القادم، ولابد أن تتم الصفقة قبل هذا الوقت".

يسعى فريق بيراميدز تقوية صفوفة قبل بداية الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز، وذلك من أجل المنافسة على لقب بطولة الدوري.

وعلم موقع دوت الخليج أن إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز طلب من إدارة التعاقدات، سرعة التفاوض والحصول على خدمات ثنائي الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي ومحمد صادق.

وحددت إدارة بيراميدز مبلغ 70 مليون جنية مقابل الحصول على الثنائي، بالإضافة لرحيل جون أنطوى مهاجم الفريق إلى صفوف الدراويش.