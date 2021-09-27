«راودها عن نفسها».. إخلاء سبيل سيدة طعنت جارها في البدرشين

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قررت نيابة الجيزة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل ربة منزل طعنت سائق «توك توك» تحرش بها في البدرشين بالجيزة، كما طلبت النيابة الاستعلام عن حالة السائق، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إخلاء سبيل ربة منزل طعنت سائق توك توك

حاول التحرش بها

وقالت ربة المنزل المتهمة بطعن السائق، أمام النيابة العامة بالجيزة، إنها طعنته دفاعا عن شرفها بعدما حاول التحرش بها.

كما أكملت في التحقيقات:« أنها استدرجته إلى خالي من السكان بمنطقة زراعية، بعدما طلب منها ممارسة الرذيلة وقام بالتحرش بها فقامت بطعنه ٣ طعنات والهرب منه، وما زالت التحقيقات مستمرة».

كانت أصابت ربة منزل في العقد الرابع من عمرها بمحافظة الجيزة، سائق «توك توك» بطعنات في الصدر، بسبب قيامه بالتحرش بها، ومحاولة إقامة علاقة جنسية معها، بمنطقة البدرشين.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، إشارة من أحد مستشفيات الجيزة تفيد بوصول سائق "توك توك" مصابا بطعنات في منطقة الصدر.

وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة، وإجراء التحريات وضبط مرتكب الواقعة.

تحريات المباحث

وشرحت التحريات الأولية، التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المصاب سائق "توك توك"، وحاول التحرش بسيدة ثلاثينية، ومراودتها عن نفسها أكثر من مرة.

وأتصح من التحريات، قيام السيدة باستدراج الضحية عن طريق طلب توصيلها إلى منطقة زراعية بمدينة البدرشين جنوب الجيزة، وفي هذه الأثناء قامت بتسديد 3 طعنات له بمنطقة الصدر انتقاما من تصرفاته معها، ثم فرت هاربة.

علاقة جيرة تربط المتهمة بالمجني عليه

كما كشفت التحريات وجود علاقة جيرة تربط المتهمة بالمجني عليه، وقيام الأخير بمحاولات التحرش بها وإقامة علاقة جنسية معها، ومطالبتها المستمرة بالابتعاد عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيدة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.