/652193/تكريم-المخرج-عمر-عبد-العزيز-في-مهرجان-الإسكندرية-السينمائي-بحضور-إيناس-الدغيدي

أقيمت اليوم ندوة تكريم المخرج الكبير عمر عبد العزيز ضمن فعاليات مهرجان «الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط» في دورته السابعة والثلاثين، وأدارها الناقد أحمد سعد الدين، وسط تواجد عدد من النجوم، على رأسهم شقيقه المخرج محمد عبد العزيز، مدير التصوير محسن أحمد، المخرج علي بدرخان، المنتج محمد العدل، د. خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، المخرج هاني لاشين، المخرجة إيناس الدغيدي، والفنانة إلهام شاهين والناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان وعدد من النقاد والصحفيين.

دوت الخليج يرصد فعاليات ندوة تكريم المخرج عمر عبد العزيز بمهرجان الإسكندرية السينمائي.

فيلم قصير عن عمر عبد العزيز بمهرجان الإسكندرية السينمائي

عرض في بداية الندوة فيلم قصير عن عمر عبد العزيز، ضم لقطات من حصوله على جائزة مهرجان الإسكندرية، بالإضافة الى استعراض سريع لعدد من أهم أعماله السينمائية ومنهم "يا رب ولد"، "عالم عيال عيال"، كما تم عرض كلمة شقيقه المخرج محمد عبد العزيز بافتتاح الدورة 37 من "الإسكندرية السينمائي".

وأهدى المخرج عمر عبد العزيز التكريم إلى دفعة ٧٦ التي تحمل اسم بهاء النقاش، موضحًا أنهم جميعهم يستحقوا الأفضل، وعاش معهم أجمل أيام.

عمر عبد العزيز يروي معاناته من فترة الاحتكار في الإنتاج قبل الشركة المتحدة

وتحدث المخرج عمر عبد العزيز، عن تعرضه وعدد من المخرجين للاحتكار في السنوات الماضية.

وقال عمر عبد العزيز: "في الأعوام السابقة تعرضنا للاحتكار في الإنتاج، وذلك قبل وجود الشركة المتحدة".

وأوضح المخرج عمر عبد العزيز السبب الحقيقي وراء انسحابه من حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وقال إنه لم يجد له كرسيًا ولا أي يشخص يقول له أين يجلس، لذلك قرر الانسحاب.

مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم نخبة من الفنانين

وتكرم إدارة المهرجان عدد من الفنانين هم، المخرج علي بدرخان، واسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، والكاتب خالد منتصر، مدير التصوير طارق التلمساني الذي تغيب لظروف طارئة، والمخرج عمر عبدالعزيز وتسلمه شقيقه المخرج محمد عبد العزيز ، والفنان خالد الصاوي، والفنانة سلوى خطاب والناقدة خيرية البشلاوي.