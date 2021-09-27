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/652194/المستشار-محمود-عتمان-يستقبل-أمناء-مجالس-البرلمانات-العربية
استقبل المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، ظهر اليوم الوفد المشارك ضمن فعاليات البرنامج التمكيني للأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين بالمجالس والبرلمانات العربية.
دوت الخليج
المستشار محمود عتمان يؤكد على أهمية البرنامج فى الدبلوماسية البرلمانية
وفي بداية اللقاء، رحب محمود عتمان، بالوفد العربي ونقل لهم تحيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مؤكداً على اعتزاز المجلس بهذه الزيارة.
وأكد المستشار محمود عتمان، علي أهمية هذا البرنامج التمكيني من أجل أن يكون هناك دبلوماسية برلمانية عربية موحدة، وأداء قوي على مستوى الأمانات العامة للبرلمانات العربية، وفق أفضل المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال.
ويختتم البرنامج أعماله 29 سبتمبر الجاري، ويدور موضوعه حول " المعايير الحديثة في إدارة المجالس النيابية"، ويناقش عدد من المحاور، منها الإتجاهات الحديثة في تطوير العمل البرلماني على مستوى الأمانات العامة، بالإضافة إلى بناء استراتيجيات التميز لمكاتب الأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين، وكل ما يتعلق بتعزيز دورهم في الإرتقاء بأداء البرلمانات العربية.
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