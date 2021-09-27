/652195/الأهلي-يتعاقد-مع-عمر-العربي-لتدعيم-فريق-الجمباز

أعلن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع عمر محمد العربي للانضمام إلى صفوف الفريق الأول للجمباز بالنادي، لمدة 4 مواسم قادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح عبد القادر، أن اللاعب وقع على العقود، وتم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بقيده ضمن قائمة فريق الجمباز بالنادي الأهلي، في إطار تدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر للمنافسة بقوة وتحقيق الانتصارات في كافة المسابقات.

وأضاف مدير عام النشاط الرياضي أن عمر العربي لاعب مميز، ويمثل إضافة حقيقية لجمباز الأهلي خلال الفترة المقبلة. وكان عمر العربي قد شارك في أولمبياد طوكيو2020، حيث يعتبر اللاعب العربي الوحيد المشارك ضمن منافسات الجمباز في البطولة.

وكان العربي قد حصل على المركز الأول «فردي عام» في بطولة إفريقيا 2021 والتي أقيمت في مصر مؤخرًا، كما سبق أن حقق المركز الأول «فردي عام» في بطولة إفريقيا 2018 التي أقيمت في ناميبيا، وكذلك المركز الأول في منافسات «الأرضي»، والمركز الثاني في منافسات «حصان قفز»، والمركز الثالث في «جهاز المتوازي». كما حصل على المركز الثاني في بطولة كأس العالم 2019 والتي أقيمت في روسيا ضمن منافسات “جهاز المتوازي”.

يلتقي الأهلي في المباراة المقبلة مع فريق يونيون سبورتيف جيندراماري في مصر يوم 22 أكتوبر المقبل.

وسيبدأ الأهلي بعد أيام من تلك المواجهة منافسات الدوري المصري موسم 2021-2022 بحسب ما ستحدده القرعة التي سيجريها الاتحاد المصري لكرة القدم خلال أيام.

نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في عبور عقبة إنبي بدور الـ16 من بطولة كأس مصر، بتحقيقه فوز صعب بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء السبت الماضي، المباراة استضافها ملعب استاد الإسكندرية، وحسمها المارد الأحمر بهدف سجله اللاعب البديل صلاح محسن.

واستطاع النادي الأهلي من تحقيق الفوز علي فريق انبي بهدف نظيف والصعود لمواجهة نادي بيراميدز في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

مع بداية شوط المباراة الثاني قام بيتسو موسيماني بإجراء التبديل الأول بالدفع باللاعب لويس ميكيسوني بدلاً من محمود عبد المنعم كهربا.

وفي الدقيقة 65 يضيع البديل لويس ميكيسوني فرصة هدف محقق بعد مراوغة دفاعات نادي إنبي ولكن يفشل في ترجمتها داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 70 تغييرين جديدين لبيتسو موسيماني بنزول حسام حسن وصلاح محسن بدلاً من احمد عبدالقادر ومحمد شريف.

إستمرار سعي لاعبي النادي الأهلي عن هدف اللقاء الأول ولكن يقابلهم إستبسال وتكتلات دفاعية من جانب نادي إنبي.

ثم يفعلها البديل صلاح محسن بعد نزولة بدقائق ويضعها رائعة علي يسار الحارس محمود جاد لتصبح النتيجة 1-0للنادي الأهلي.