/652196/حملة-لتطعيم-أعضاء-النادي-الأهلي-ضد-فيروس-كورونا-بالتنسيق-مع-وزارة-الصحة

نظمت اليوم الإثنين الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي بالتنسيق مع وزارة الصحة حملة تطعيم لأعضاء النادي ضد فيروس كورونا وذلك بمقر النادي بالجزيرة؛ للتيسير على الأعضاء المسجلين بقوائم طلبات الحصول على اللقاح.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وحرص خالد مرسي، مدير مقر النادي بالجزيرة، على متابعة العملية التنظيمية خصوصا مع تواجد أعداد كبيرة من الأعضاء الراغبين في الحصول على التطعيم. وتستمر حملة التطعيم للأعضاء الحاصلين على الجرعة الأولى لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم الاثنين، على أن يحصل العضو على الجرعة الثانية نهاية الشهر المقبل.

يلتقي الأهلي في المباراة المقبلة مع فريق يونيون سبورتيف جيندراماري في مصر يوم 22 أكتوبر المقبل.

وسيبدأ الأهلي بعد أيام من تلك المواجهة منافسات الدوري المصري موسم 2021-2022 بحسب ما ستحدده القرعة التي سيجريها الاتحاد المصري لكرة القدم خلال أيام.

نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في عبور عقبة إنبي بدور الـ16 من بطولة كأس مصر، بتحقيقه فوز صعب بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء السبت الماضي، المباراة استضافها ملعب استاد الإسكندرية، وحسمها المارد الأحمر بهدف سجله اللاعب البديل صلاح محسن.

واستطاع النادي الأهلي من تحقيق الفوز علي فريق انبي بهدف نظيف والصعود لمواجهة نادي بيراميدز في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

مع بداية شوط المباراة الثاني قام بيتسو موسيماني بإجراء التبديل الأول بالدفع باللاعب لويس ميكيسوني بدلاً من محمود عبد المنعم كهربا.

وفي الدقيقة 65 يضيع البديل لويس ميكيسوني فرصة هدف محقق بعد مراوغة دفاعات نادي إنبي ولكن يفشل في ترجمتها داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 70 تغييرين جديدين لبيتسو موسيماني بنزول حسام حسن وصلاح محسن بدلاً من احمد عبدالقادر ومحمد شريف.

إستمرار سعي لاعبي النادي الأهلي عن هدف اللقاء الأول ولكن يقابلهم إستبسال وتكتلات دفاعية من جانب نادي إنبي.

ثم يفعلها البديل صلاح محسن بعد نزولة بدقائق ويضعها رائعة علي يسار الحارس محمود جاد لتصبح النتيجة 1-0للنادي الأهلي.