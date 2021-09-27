/652198/استدعاء-محمد-حمدي-للإنضمام-لصفوف-منتخب-مصر

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني استدعاء محمد حمدي لاعب بيراميدز للانضمام إلى صفوف المنتخب الذي يبدأ معسكره غدا استعدادا للقاء ليبيريا الودي الخميس المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء استدعاء اللاعب بعد استبعاد محمد عبد الشافي لاعب الزمالك ، حيث تستدعي حالته مزيدًا من العلاج.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر اقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل بستاد الجيش ببرج العرب.

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراس المرمى:محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو )

المدافعون:أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي )

لاعبو الوسط:حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)

المهاجمون:محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).

ووجه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بوجوب حصول اللاعبين المختارين على راحة اليوم وغدًا قبل انطلاق معسكرهم ببرج العرب يوم الثلاثاء المقبل، موجهًا شكره إلى الأندية على تفهمها لذلك وتجاوبها السريع.

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة