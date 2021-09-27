/652200/حنان-مطاوع-بعد-تسلمها-جائزة-أفضل-ممثلة-بمهرجان-الأمل-فخورة-ومبسوطة-جدا

حصدت الفنانة حنان مطاوع جائزة سينما الأمل، ضمن فعاليات الدورة الـ 37، من مهرجان الإسكندرية السينمائي، الذي اُفتتح أمس السبت، وسلمتها الجائزة الفنانة إلهام شاهين بحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان.

دوت الخليج يرصد تعليق حنان مطاوع على جائزة مهرجان الأمل

حنان مطاوع تحصد جائزة افضل ممثلة

شاركت حنان مطاوع مُتابعيها بالعديد من الصور، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “مبسوطة جدًا وفخورة لحصولي على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان الأمل السينمائي الدولي في السويد عن دوري في فيلم قابل للكسر، ولها وقع خاص لاستلامها في بلدي مصر في مهرجان الإسكندرية، وشُكر خاص لصناع الفيلم، وأخي وصديقي المخرج أحمد رشوان”.

وتابعت حنان مطاوع قائلة: “، قائلة: شكر خاص للنجمة حبيبة قلبي إلهام شاهين لتسلمها الجائزة بالنيابة عني، في السويد وشكر خاص لمهرجان الإسكندرية، ولرئيسة الأمير أباظة، لإصرارهم على تسليم الجائزة في مهرجان الإسكندرية.

حنان مطاوع تشارك في تسليم جوائز سينما الأمل

وتشارك النجمة حنان مطاوع اليوم الأحد، فى تسليم جوائز سينما الأمل التى تقام ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ37، والتى تقام فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بحضور عدد من الفنانين والمبدعين فى مجال الفن.

وشهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حفل افتتاح الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، وحضر عدد من الفنانين منهم، خالد الصاوي، رانيا فريد شوقي، منال سلامة، المخرج علي بدرخان، إلهام شاهين، المخرج عمر عبدالعزيز، أحمد وفيق، الإعلامية بوسي شلبي، هالة صدقى، كريم قاسم.

حنان مطاوع تبدأ التحضير لجزء ثاني من مسلسل «بنت القبائل»

من ناحية أخرى، بدأ السيناريست حسني صالح كتابة الجزء الثاني من مسلسل «بنت القبائل» التي تخوض بطولته الفنانة المتألقة حنان مطاوع، اذ استطاع، ان يتنهي من أولى حلقات العمل، ويبدأ تصوير الجزء الثاني من العمل فور الأنتهاء الكلي من كتابة السيناريو الخاص بالمسلسل، ترقبا لتصويره في إحدى مناطق دهشور.

«بنت القبائل» من بطولة عمرو عبدالجليل، وحنان مطاوع، ومحمود عبدالمغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، وهو من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل، وإخراج حسني صالح.