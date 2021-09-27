القباج تدشن مؤتمر «مسارات المستقبل ما بعد جائحة كورونا»

جدة - نرمين السيد - أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن البحث الاجتماعى هو الركيزة الأولى فى تقدم ورفاهية المجتمعات الإنسانية.. إذ يهدف إلى تنمية المجتمعِ، ويؤدى إلى الاستغلالِ الأمثل لمواردهِ البشرية، ويعمل على زيادة إنتاجيتها.





وأشارت القباج، خلال كلمتها فى افتتاح فعاليات المؤتمر السنوى الواحد والعشرون للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان: "مسارات المستقبل ما بعد جائحة كورونا "كوفيد 19"، إلى أن البحوث الاجتماعية بصفة عامة هى المحرك الأول لقاطرة التنمية، كما أنها الطريق المستقيم لتحقيق التقدم والحياة الكريمة للشعوب، مضيفة أن الحياة الكريمة التى تنشدها القيادة السياسية والتى أصبحت منهجًا للدولة تأتى فقط بدراسة معطيات الحياة الكريمة، وتقصى الفجوات والتحديات التى تقف حائلاً فى سبيل تحقيقها، وتسلط الضوء على الفرص المتاحة لتحقيق إنجازات سريعة وكفء للمكونات المختلفة التى يصبو إلى تحقيقها البرنامج الرئاسى "تطوير القرى المصرية.. حياة كريمة".

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعى تؤمن بالبحث الاجتماعى كآلية هامة فى دراسة المجتمع والتعرف على مشكلاته وقضاياه، وتعتبر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الذراع البحثى الأهم لرصد ودراسة الظواهر الاجتماعية، وقناة رئيسية للحصول على البيانات والمعلومات والحقائق التى تنتجها دراساته وبحوثه، مؤكدة أهمية تصميم البرامج والمشروعات التنموية والاجتماعية بناء على أدلة واحصاءات حقيقية تعكس الفجوات التنموية وتمثل أولويات المجتمع.

وأوضحت أن التجاربُ والنتائجُ الدوليةُ أثبتت أن تقدمَ مستوى البحوثِ الاجتماعية إنما يتوقف بدرجةٍ كبيرةٍ أولاً على إيمانِ الشعوبِ والحكوماتِ بأهميتها فى رصد المشكلات والظواهر الاجتماعية، والتنبؤ بها، ووضع أفضل السيناريوهات العملية للتعامل معها والحد منها، بل وأيضًا على إدارة هذه الظواهر والممارسات سواء على المدى القصير أو البعيد.

ولفتت إلى أنه إذا لم تساهم البحوث الاجتماعية فى دراسة الواقع الاجتماعى فى علاقته بقضايا التنمية وطموحاتها، وإذا لم تقدم البحوث حلولاً ناجزة لمشكلاتنا الاجتماعية والانسانية المتوارثة، فسوف تظل البحوث الاجتماعية فى ذيل قوائم اهتمامات الحكومات وصناع القرار، ومهمتنا هو التسويق الفعال للبحث الاجتماعى وإبراز دوره الأساسى فى تحقيق الاستقرار والتنمية الاجتماعية الشاملة.

وأكدت أنه اتساقًا مع أولويات الدولة التى ينادى بها السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، فإن الاستثمار فى البشر يستدعى بناء الإنسان يتفق ومقوماته العقلية والثقافية والروحية وليست فقط الصحية والتعليمية، مشددة على أن العلم يرتبط ارتباطاً وثيقاً برأس المال البشرى، الذى عادة ما يتأثر بحجم المعارف الاجتماعية والبيانات والمعلومات التى تتيحها البحوث الاجتماعية، وكذلك بمدى دقتها وحداثتها، مشددة على أن الاستثمار الحقيقى للبحث الاجتماعى يمكنه أن يساهم بقوة فى تغييرِ واقع المجتمع وتحويلهِ إلى واقعٍ أفضل، ونستطيع أن نؤكد أن منظومة البحث الاجتماعى تُعتبر بمثابة محركٍ للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.

واختتمت الوزيرة كلمتها بضرورة مواءمة البحوث المجتمعية التى يقوم عليها أولى العلم والخبرة مع رسائل الوعى الايجابى الذى ينشده وجال الدين وأن ينعكس ذلك فى خطاب تنموى يسعى بصدق لبناء الانسان ونهضة الوطن.