الشيوخ يؤكد أهمية البرنامج التمكينى من أجل دبلوماسية برلمانية عربية موحدة

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، أهمية البرنامج التمكينى للأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين بالمجالس والبرلمانات العربية من أجل دبلوماسية برلمانية عربية موحدة.





جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، بالوفد المشارك ضمن فعاليات البرنامج التمكينى للأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين بالمجالس والبرلمانات العربية، بمقر المجلس.

وفى بداية اللقاء، رحب عتمان بالوفد العربى، ونقل تحيات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، مؤكداً اعتزاز المجلس بهذه الزيارة، وشدد على أهمية وجود دبلوماسية برلمانية عربية موحدة وأداء قوى على مستوى الأمانات العامة للبرلمانات العربية وفق أفضل المعايير العالمية المعمول بها فى هذا المجال.

ومن المقرر أن يختتم البرنامج أعماله بعد غد الأربعاء بموضوع حول "المعايير الحديثة فى إدارة المجالس النيابية"، كما يناقش عددا من المحاور، منها الاتجاهات الحديثة فى تطوير العمل البرلمانى على مستوى الأمانات العامة، وبناء استراتيجيات التميز لمكاتب الأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين، وكل ما يتعلق بتعزيز دورهم فى الارتقاء بأداء البرلمانات العربية.