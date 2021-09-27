جدة - نرمين السيد - وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، بيانًا حول وفاة الأنبا هدرا مطران أسوان.

جاء فيه : "رقد فى الرب منذ قليل، المطران الجليل والشيخ الوقور نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، بعد صراع قصير مع المرض، وذلك عن عمر تجاوز 81 سنة، بعد أن قضى فى الحياة الرهبانية أكثر من نصف قرن منها 46 سنة أسقفًا ومطرانًا لإيبارشية أسوان، وسنوافيكم بعد قليل بكافة التفاصيل المتعلقة بترتيبات صلوات التجنيز".