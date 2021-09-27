أطلقت هيئة النيابة الإدارية، الإصدار الأول من التطبيق الخاص بالنيابة الإدارية على الهاتف المحمول عبر متجر جوجل (Google play store)، والذي من خلاله يستطيع المواطنون تحديد النيابة المختصة بشكواهم من خلال دليل النيابات، واختصاص كل نيابة في كافة محافظات الجمهورية. كما يستطيع المواطن الاستعلام عن مقرات النيابات على مستوى الجمهورية، ووسائل التواصل معها والتي تشمل: ١) الخط الساخن 16117 عبر تطبيق (Whatsapp) رقم 01050601888 ٣) الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على منصة التواصل الاجتماعي (Facebook) كما يتيح التطبيق للمواطنين سهولة الوصول لمقار النيابات المختلفة في كافة محافظات مصر، باستخدام تطبيق خرائط جوجل (Google maps). يأتي ذلك في إطار خطة النيابة الشاملة للتحول الرقمي ودعم سبل التيسير على المواطنين في تقديم الشكاوى، والتواصل مع النيابة الإدارية تحقيقاً للعدالة الناجزة، وفي إطار استراتيجية النيابة الإدارية نحو تطوير العمل بالنيابة، وحرصها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيقاً لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ضمن مشروع عدالة مصر الرقمية الذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النيابة الإدارية تطلق الإصدار الأول من تطبيقها للهواتف لمساعدة المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.