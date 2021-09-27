تفاصيل الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة والرقم القومي عبر الإنترنت

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محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة، هي خدمة مرورية هامة لشريحة كبيرة من المواطنين، يمكن الكشف عنها بإستخدام المنصات الحكومية التي تم تخصيصها لتقديم هذه الخدمة، كما تقدم خدمات المرور إلكترونياً بصورة مجانية مجانية، دون تحصيل رسوم مقابل الخدمة، فقط عليك دفع قيمة المخالفة المسجلة على لوحة المركبة، وعليه فيتم الاستعلام من خلال موقع النيابة العامة المصرية، والتي تقدم العديد من الخدمات الحكومية العامة عبر موقعها الإلكتروني، والتي نشير إليها في هذا التقرير، إلى جانب بيان خطوات استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة، وجدير بالذكر أنه يجب توفير بيانات صحيحة ودقيقة لإتمام الاستعلام بسهولة، وفي حالة السداد يجب توفير بيانات البطاقة البنكية.

خدمات موقع النيابة العامة

يقدم موقع النيابة العامة المصرية، كثيراً من الخدمات الحكومية التي يهتم بها الملايين من المواطنين، الأمر الذي يجعل من إتاحتها إلكترونياً تحقيق مصالح المواطنين والمقيمين، بطريقة سلسة وبسيطة، دون الحاجة إلى الذهاب والإزدحام في مختلف المصالح الحكومية، ومكاتب المرور وغيرها من الجهات المختصة، وعليه يقدم موقع النيابة العامة إلى جانب خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, الخدمات الحكومية التالية:

خدمات نيابة المرور، والتي تتمثل في الاستعلام، والسداد، وتقديم التظلمات ومتابعة الطلبات، والتصالح الفوري.

النيابات الجنائية، وخدمات نيابات الأسرة.

وثائق الأحوال الشخصية، مثل وثائق الزواج، والطلاق، وشهادة الوفاه والميلاد، وغيرها من الوثائق الشخصية.

ويعد أهم ما يقدمه موقع النيابة العامة للمواطنين، هي خدمة التوعية القضائية، والتي من شأنها أن تزود المواطنين بالمعلومات اللازمة لإجراء دعوة قضائية، وحق المواطن فيما يلي:

حق الاستعانة بمدافع.

حق الإدعاء المدني أمام النيابة العامة.

طلب الاستدعاء من النيابة العامة.

كما وتقدم نشرة إخبارية بآخر أخبار النيابة العامة، والقرارات الأخيرة المتخذة تجاه بعض القضايا.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021

يعد من أبرز ما يقدمه موقع النيابة، خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة، فضلاً عن العديد من الخدمات المرورية الأخرى. وجدير بالذكر أنه تستطيع الدفع من خلال أيقونة السداد الموجودة داخل الموقع، والآن يمكنك استعلام عن المخالفات المرورية من خلال إتباع الإرشادات التالية: