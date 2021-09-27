خاص لـ «دوت الخليج» جلسة أخيرة بين «لبيب ونبيه» بالزمالك «اليوم» قبل إصدار قرار عودة المدرب للفريق من جديد

/652197/خاص-لـ-تحيا-مصر-جلسة-أخيرة-بين-لبيب-ونبيه-بالزمالك-اليوم-قبل-إصدار-قرار-عودة-المدرب-للفريق-من-جديد

من المنتظر أن يشهد اليوم في الخاسمة مساء، جلسة مرتقبة بين حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وأسامة نبيه، المدرب المساعد لباتريس كارتيرون سابقاً والقريب من العودة من جديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن حسين لبيب تواصل مع أسامة نبيه من أجل التواجد داخل نادي الزمالك اليوم، تمهيداً لتواجدة داخل معسكر الفريق وإصدار قرار عودتة من جديد، إستعدادا للموسم المقبل.

ويرغب حسين لبيب في تصفية الأجواء بين أسامة نبيه، وبين الثنائي فاروق جعفر وحسين السيد، بسبب رفض المستشار الفني للفريق عودة نبيه للفريق من جديد بسبب إنتقادة للجنة المعينة وللمدير الفني.

وكان أسامة نبيه قد رحل عن الزمالك، وكان ينتظر مكالمة من حسين لبيب من أجل العودة من جديد للنادي، وتم تفهم الأمور، بعد تدخل ممدوح عباس، رئيس النادي السابق من أجل عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي.

خاص.. فاروق جعفر يرفض عودة أسامة نبيه للزمالك من جديد

يشهد نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، أحداثا هامة، خاصة بعد قرار رحيل أسامة نبيه عن نادي الزمالك، بسبب مكافأة بطولة الدوري.

وعلم موقع دوت الخليج أن عدم عودة أسامة نبيه، لقيادة تدريبات الزمالك، مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بسبب رفض فاروق جعفر تواجد المدرب من جديد، بعد منشور فيسبوك الذي تحدث فيه عن الأزمات داخل نادي الزمالك.

عودة أسامة نبيه للزمالك من جديد

وكان أسامة نبيه، تحدث وقال أنه سوف يرحل عن الفريق بسبب مكافأة بطولة الدوري، وأن ما يحدث داخل نادي الزمالك لا يمكن أن يمر مرور الكرام.

ويرفض فاروق جعفر رحيل أسامة نبيه لتدريبات الزمالك، وتحاول اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك حاليا، أن تقرب وجهات النظر بين الطرفين من أجل عودة المياة إلى مجاريها.

وكان من المفترض أن يتحدث حسين لبيب رئيس الزمالك، مع أسامة نبيه قبل أيام ولكن لم تحدث وحتى الآن لم يتواصل معه أحد من الإدارة، ليظل الموقف عالقا داخل الإدارة الفنية بنادي الزمالك.

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن إهتمام نجوم الزمالك بالتدريب أفقد النادي الحصول على كوادر في العمل الإداري بنادي الزمالك.