/652203/وفاة-الأنبا-هدرا-مطران-أسوان-والجنازة-غدآ-بالعباسية

توفى منذ قليل نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير الأنبا باخوميوس عن عمر ناهز ٨١ عاما، على أن تشيع جثمانه غدا بالعباسية بعد صراع مع المرض.

وولد الانبا هدرا عام١٩٤٠ بمدينة طنطا وتخرج من كلية الزراعة بالإسكندرية عام ١٩٦٣ وهناك كان يخدم في كنيسة السيدة العذراء بسموحة.

وفاة الأنبا هدرا مطران أسوان.. والجنازة غدآ بالعباسية

وفى عام ١٩٧١ سيم راهبآ بدير السريان بأسم الراهب جاورجيوس السرياني وكان قبل أن يأخذ الأسقفية كلفه البابا شنودة الثالث بأن يكون ضمن السكرتارية الخاصة به.

وفى يونيو عام ١٩٧٥ سيم اسقفآ بيد البابا شنودة الثالث (اسقفآ لايباراشية اسوان)، ثم قد تمت ترقيتة مطرانآ فى عام ٢٠٠٦.

ويذكر أن نيافة الانبا هدرا قد قام بتعمير دير الانبا باخوميوس وقاد ايباراشية اسوان بمحبة وبذل ونشاط ونهضة واسعة فى كافة نواحي الحياة.

سوف تقام صلاة الجنازة غدًا الساعة الثانية عشر ظهرًا بكاتدرائية مار مرقس الرسول بالأنبا رويس بالعباسية القاهرة بحضور قداسة البابا تواضروس.