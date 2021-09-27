أخرهم منة فضالي..3 نجوم تعرضوا لحريق هائل داخل منزلهم

/652204/أخرهم-منة-فضالي3-نجوم-تعرضوا-لحريق-هائل-داخل-منزلهم

تعرض عدد كبير من نجوم الوسط الفني لأزمات عديدة خلال الفترة القليلة الماضية، كان من بين تلك الأزمات حرائق داخل منازلهم ففي خلال شهر سبتمبر ضربت الحرائق منازل 3 نجوم كبار داخل الساحة الفنية أخرهم الفنانة الشابة منة فضالي.

دوت الخليج يرصد نجوم ضربتهم الحرائق داخل منزلهم

البداية باندلاع حريق بعقار الفنانة ميرفت أمين

بدأت أزمة نشوب الحريق داخل منازل الفنانين بالفنانة ميرفت أمين حين اندلع حريق هائل بالعقار التي تسكن به الفنانة في منطقة المهندسين، نتج عنه وفاة شخص نتيجة للاختناق، ووقعت الشقة المحترقة فوق شقة ميرفت أمين، وتم إخلاء كل السكان إلى السطح ومنهم الفنانة الكبيرة، وسريعا وصلت قوات الحماية المدنية وسيطرت على الوضع وأنقذت المواطنين.

وكشفت المصادر حينها عن نجاة الفنانة ميرفت أمين من الحريق، فضلا عن استقرار وضعها الصحي وعدم تأثرها بما حدث في الحريق رغم قرب شقتها من مكان إندلاع الحدث.

سيجارة تشعل منزل الفنان شريف منير

وكان ثاني النجوم الفنان شريف منير الذي كشف عن اندلاع حريق في منزله بسبب وقوع سيجارة على سقف غرفة بالمنزل، مشيرا إلى أن رجال إطفاء منطقة المقطم إستطاعوا السيطرة على الموقف، اذ نشر مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، كشف من خلالها حريق الغرفة، وعلق عليها قائلا: “الحمدلله .. قدّر ولطف .. سيجارة إترمت من مكان ما على سقف أوضه عندي في تراس البيت .. شبت حريقة .. والحمدلله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق”.

وتابع: “الحمدلله قدر الله وماشاء فعل . وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي و بنتي إللي كانوا لوحدهم في البيت ..لإني بصور من ٧ صباحاً وده حصل وانا مش موجود”.

إصابة والدة منة فضالي بعد حريق منزلها

أما عن منة فضالي فكشفت صباح اليوم عن حريق في مطبخ المنزل الخاصه بها، أسفر عن إصابة والدتها ببعض الحروق في يدها، اذ كتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الحمدلله قدر الله وماشاء فعل.. كنا هنموت المطبخ ولع باللي في وأمي ايديها اتحرقت، الحمدلله الحمدلله".

الجدير بالذكر أن الوسط الفني لا يخلو من الأزمات سواء كانت صحية أو مشاكل في حياتهم الشخصية، خاصة خلال تلك الفترة بعد أن أصبح المشاهير في تساهل تام لمشاركة جميع الأحداث التي يعيشونها مع الجمهور.