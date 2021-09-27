/652205/محمود-حسين--الرئيس-يسابق-الزمن-للنهوض-بالدوله-المصرية-وبعث-العديد-من-الرسائل-الهامة-للمواطنين

قال النائب الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن الدولة المصرية في أيدي قيادة وطنية أمينة ترفض المساس بمقدرات وممتلكات الشعب المصري ، وتحافظ علي حقوقه التاريخية في مياة النيل .

دوت الخليج

ووجه ، الذي شارك في افتتاح الرئيس السيسي لمحطة تطوير بحر البقر ، الشكر لرئيس الجمهورية علي افتتاحه عدد من المشروعات الكبري بمحافظة بورسعيد وهو ما يعكس حرصه علي مصلحة الوطن والمواطن ، من خلال تدشين تلك المشروعات العملاقة .

محمود حسين : الرئيس يسابق الزمن للنهوض بالدوله المصرية وبعث العديد من الرسائل الهامة للمواطنين

واكد حسين ان رئيس الجمهورية بعث عدد من الرسائل الهامة ، منها مواجهة التعديات علي نهر النيل بكل قوة وحسم ، وكذلك تأكيده علي عدم المساس بحصتنا في مياة النيل .

واشاد الدكتور محمود حسين بقرار الرئيس السيسي، بقطع ووقف كل اشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة لأي "متعدي" على أراضي الدولة الزراعية أو الترع أو المصارف مشيرا الي ان التعدي علي الاراضي الراعية يحرم مصر من الارض الزراعية الخصبة التي تساهم في تأمين الأمن الفذائي مؤكدا ان ذلك القرار الي جانب ازالة التعديات سيحافظ علي الرقعة الزراعية والمصارف المائية .

وأكد أن افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة انتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً، سيحافظ علي صحة المواطنين من مخاطر التلوث التي كان يتسبب فيها مصرف البحر البقر .

وأشار رئيس لجنة الشباب ،إلي ان الانجازات التي يحققها الرئيس عبدالفتاح السيسي غير مسبوقة ، حيث لا يمر يوم الا ونجد انجاز جديد علي ارض مصر ، وهو ما يؤكد اننا بالفعل نعيش في عصر الجمهورية الجديدة التي تقوم علي أساس الحياة الكريمة وتذليل كافة المشكلات التي تواجه المواطنين .

و يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح اليوم الإثنين محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهمى في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.