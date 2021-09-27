/652206/المصريين-الأحرار-مصر-تخطو-بثبات-لتحقيق-التنمية-في-أرض-الفيروز
أشاد حزب« المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، بالخطوات الرائدة للقيادة السياسية في تدشين مشروعات هامة ومتنوعة وآخرها افتتاح محطة مياه بحر البقر.
دوت الخليج
المصريين الأحرار: القيادة السياسية تتحرك وفق استراتيجية طموحة
وقال حزب المصريين الأحرار:” إن القيادة السياسية تتحرك وفق رؤية استراتيجية طموحة وشاملة تستهدف خدمة ربوع الوطن ومنها تنمية وتطوير مدينة الفيروز سيناء وجوارها.
وأضاف حزب المصريين الأحرار:” إن محطة مياه بحر البقر تعد أحد أضخم المحطات إنتاجية حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لها 5.6 مليون متر مكعب في اليوم الواحد من المياه المعالجة ثلاثيًّا.
وأشار حزب المصريين الأحرار، إلى أن المشروع يفتح آفاق الاستصلاح لمساحة تصل ٤٠٠ ألف فدان في شمال سيناء، في ضوء خطة الدولة المصرية لتطوير وتنمية المنطقة.
المصريين الأحرار: الدولة المصرية استطاعت تحقيق المعادلة
وأكد المصريين الأحرار، أن الدولة المصرية استطاعت بقوة تحقيق المعادلة يد تحمي أرضها والثانية تعمر وتبني وتفتتح ابواب حاضر واعد.
وألمح المصريين الأحرار، إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعي جاهدا محققا للقانون وحفظ حقوق الوطن والمواطن، وتجلى ذلك في رؤيته بشأن استعادة أملاك الدولة ومنع التعديات على أراضيها عموماً والحد من تآكل الرقعة الزراعية.
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