/652207/تعرف-علي-طاقم-تحكيم-مباراة-ليفربول-وبورتو-في-دوري-الأبطال-غدا

يحل نادي ليفربول الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً علي نظيرة نادي بورتو البرتغالي ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري ابطال اوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:ً

ومن المقرر إقامة المباراة في التاسعة من مساء غد الثلاثاء علي أرضية ملعب دراجاو محقل نادي بورتو البرتغالي.

ومن جانبة قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم إسبانى بقيادة أنطونيو لاهوز لإدارة المباراة.

ويعاون لاهوز لإداراة المباراة تحكيمياً كلاً من: باو سيبريان وروبرتو ديل بالومار، وسيتولى خيسوس خيل مانزانو مسؤولية تقنية التحكيم عن طريق الفيديو "VAR".

ويتصدر نادي ليفربول الإنجليزي ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط بعد تمكنة من تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولي أمام فريق انتر الإيطالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

التشكيل المتوقع

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

ليفربول

تعادل فريق ليفربول الإنجليزي أمام برينتفورد، ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

أسطورة ليفربول: أتمنى أن يستمر محمد صلاح مع الفريق.. ودائما يسجل الأهداف المميزةأسطورة ليفربول: أتمنى أن يستمر محمد صلاح مع الفريق.. ودائما يسجل الأهداف المميزة

أهدر فريق ليفربول فوزاً محققاً أمام برينتفورد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت المباراة بثلاثة أهداف لكل فريق.

أحرز أهداف ليفربول كلاً من: ديجو جوتا، محمد صلاح، كيرتس جونز.

أما أهداف برينتفورد، سجلها كلا من: إيثان بينوك، فيتالي جالينت، يوان ويسا.

بهذا التعادل، يصعد ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي، ولديه من النقاط 14 نقطة، بينما يصل برينتفورد للنقطة رقم 9 وبالمركز التاسع بجدول المسابقة.

ووصل النجم المصري محمد صلاح للهدف رقم 5 هذا الموسم، ويتصدر قائمة الهدافين بجانب ميشيل أنطونيو لاعب ويست هام، وجيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.

نتيجة مباراة ليفربول ضد ميلان

الجدير بالذكر أن انتهت مباراة ليفربول الإنجليزي وأي سي ميلان الإيطالي، في مباريات الجولة الأولى لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشارك النجم المصري محمد صلاح منذ بداية المباراة وخرج مع مطلع الدقيقة 83، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر، بجانب إضاعة ركلة جزاء في شوط المباراة الأول.

ويأتي هذا الهدف لمحمد صلاح ويصل للهدف رقم 14 مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويبتعد عن الأول ستيفن جيرارد صاحب الـ 24 هدف في تاريخ النادي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة ليفربول أمام برينتفورد

تعادل فريق ليفربول الإنجليزي أمام برينتفورد، ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

أسطورة ليفربول: أتمنى أن يستمر محمد صلاح مع الفريق، ودائما يسجل الأهداف المميزةأسطورة ليفربول: أتمنى أن يستمر محمد صلاح مع الفريق، ودائما يسجل الأهداف المميزة

أهدر فريق ليفربول فوزاً محققاً أمام برينتفورد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت المباراة بثلاثة أهداف لكل فريق.

أحرز أهداف ليفربول كلاً من: ديجو جوتا، محمد صلاح، كيرتس جونز.

أما أهداف برينتفورد، سجلها كلا من: إيثان بينوك، فيتالي جالينت، يوان ويسا.

بهذا التعادل، يصعد ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي، ولديه من النقاط 14 نقطة، بينما يصل برينتفورد للنقطة رقم 9 وبالمركز التاسع بجدول المسابقة.