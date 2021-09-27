/652208/يورجن-كلوب-يستبعد-محمد-صلاح-عن-حمل-شارة-القيادة-لـ-ليفربول

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن كابتن الفريق في الفترة المقبلة بعد تعدد إصابات الكاباتين الحاليين للفريق وهم هيندرسون وجيميس ميلنر وفيرجيل فان دايك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي لمواجهة ليفربول أمام بورتو في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا، انه سيتم تغير حاملي شارة القيادة في الفترة المقبلة للفريق.

محمد صلاح خارج التوقعات

وجاء الفرعون المصري محمد صلاح خارج اختيارات الالماني يورجن كلوب لحمل شارة القيادة، بالرغم من قوة شخصيته التهديفية والتي كان يتوقعها الجميع في الفترة المقبلة بعد هيندرسون وميلنر وفان دايك.

رشح يورجن كلوب الإنجليزي ارنولد الظهير الايمن للفريق القائد الأول، ويليه الاسكتلندي أندي روبيرتسون الظهير الأيسر لليفربول، وفي غياب الثنائي يحمل شارة القيادة البرازيلي أليسون بيكير حارس الريدز.

موعد مباراة ليفربول وبورتو

يحل نادي ليفربول الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً علي نظيرة نادي بورتو البرتغالي ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري ابطال اوروبا.

ومن المقرر إقامة المباراة في التاسعة من مساء غد الثلاثاء علي أرضية ملعب دراجاو محقل نادي بورتو البرتغالي.

ومن جانبة قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم إسبانى بقيادة أنطونيو لاهوز لإدارة المباراة.

حكم مباراة ليفربول وبورتو

ويعاون لاهوز لإداراة المباراة تحكيمياً كلاً من: باو سيبريان وروبرتو ديل بالومار، وسيتولى خيسوس خيل مانزانو مسؤولية تقنية التحكيم عن طريق الفيديو "VAR".

ويتصدر نادي ليفربول الإنجليزي ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط بعد تمكنة من تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولي أمام فريق انتر الإيطالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

التشكيل المتوقع ليفربول أمام بورتو

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.