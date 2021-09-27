بعد طول غياب..إنطلاقة جديدة للمطرب أحمد العطار بأغنية «مهما تبعد»

/652211/بعد-طول-غيابإنطلاقة-جديدة-للمطرب-أحمد-العطار-بأغنية-مهما-تبعد

يستعد المطرب أحمد العطار للعودة مرة أخرى على الساحة الفنية بعد غياب دام طويلا، وذلك من خلال أغنية جديدة اتت بعنوان «مهما تبعد» والذي يتعاون بها مع المؤلف هانى عبد الكريم، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، ومن إنتاج مزيكا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل عودة أحمد العطار للساحة الفنية

أحمد العطار يطرح أغنية مهما تبعد

وكان قد أعرب العطار عن سعادته بعودته للساحة الغنائية من جديد، اذ قال في تصريحات صحفية إنه سعيد بعودته إلى نشاطه الفني وإلى جمهوره ومحبيه، ومن المقرر أن يقدم لون وشكل جديد عليه من الغناء في الأغنية الجديدة هذا بالإضافة إلى مفاجآت أخرى فى الفترة المقبلة.

أخر أعمال أحمد العطار

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد العطار طرح مؤخرا أغنية “درنى أقدرك” وهى من كلمات هاني فؤاد، وألحان محمد مجدي وتوزيع طارق عبد الجابر، وإخراج إسلام الفولى.

أعمال أحمد العطار

قدم الفنان أحمد العطار العديد من الأعمال الغنائية المتميزة منها: راح زمانه، اللي يتقال، أيامي اللي جاية، قدرني أقدرك، الغربة، بين ايديك، مكنش قصدي، أدي قلبي، حلم حياتي، مغرورة، سيباني، عندي بالدنيا، كل يوم جديد، وجميع هذه الأغاني حققت نجاحًا كبيرًا فور عرضها على الشاشات، ونالت على إعجاب العديد من جمهوره.

وفاة والد أحمد العطار

وكان قد رحل الفنان ماهر العطار والد المطرب أحمد العطار لمثواه الأخير في 5 مايو من هذا العام بعد أن كشف نجله عن تعرضه لوعكة صحية شنيعة بسبب معاناته من ضيق التنفس نقله على أثرها إلى أحد المستشفيات، وتم تلقى العلاج اللازم الذى أدى إلى تحسن حالته الصحية.

ماهر العطار من مواليد 1938، واشتهر بتقديم اللون الشعبى ومن أشهر أغانيه "افرش منديلك"، "قمرى أنا"، "ورد الجناين"، وغيرها، كما قدم عددا من الأفلام أبرزها "بنات بحري"، "حب وحرمان"، "احترسى من الحب"، "أنا وأمي"، "النغم الحزين".