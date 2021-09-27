الأنبا هدرا ملاك المجمع

والأنبا هدرا، من مواليد طنطا سنة 1940، باسم "عادل صادق عوض الله "، وتخرج من كلية الزراعة بالإسكندرية سنة 1963، وهناك كان يخدم فى مدارس الأحد فى كنيسة العذراء سموحة.
ترهب بدير العذراء مريم السريان بوادى النطرون سنة 1971 باسم الراهب جاورجيوس السريانى وكان أمينا للمكتبة والحقه البابا شنودة الثالث قبيل أسقفيته فى السكرتارية الخاصة به، وإن كان يرغب فى التوحد فى الدير
رسم أسقفا على إيبارشية أسوان فى يونيو 1975 بيد البابا شنودة الثالث.
وترقى مطرانا سنة 2006 عندما قام البابا شنودة بزيارة أسوان ودشن كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل والتى تعد من إنجازات الأنبا هدرا فى مجال التعمير.
وقد عمر أيضا عددًا من الأديرة منها دير الأنبا هدرا، ودير الأنبا باخوميوس، وأنشأ العديد من الكنائس وقاد نهضة روحية وتعليمية فى أسوان منذ تجليسه.
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