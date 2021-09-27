محافظ أسوان يشهد احتفال الجامعة بحصولها على جائزة التايمز البريطانى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، التعاون والشراكة القائمة بين المحافظة وجامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى من أجل دعم جامعة أسوان وتقديم كافة التسهيلات وإزالة أى معوقات للقيام بدورها التنموى والمجتمعى.





جاء ذلك خلال حضوره احتفال جامعة أسوان بحصولها على جائزة "التايمز البريطانى" للجامعات للعام الثالث على التوالى والمركز الأول على الجامعات المصرية بالتصنيف لعام 2022، وكذا تصنيف الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم فى الفئة من 401 إلى 500 وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور عطا الله حشاد رئيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وقدم المحافظ التهنئة لجامعة أسوان بمناسبة هذا التفوق العلمى، موجهاً الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أعطى تكليفات واضحة بالاستعانة بالجامعات لتكون بيت خبرة واستشارى فى مختلف قطاعات العمل العام، وأيضاً المشروعات الجارية التى تقودها القيادة السياسية والحكومة من أجل بناء وعمران الجمهورية الجديدة.

وطالب محافظ أسوان بضرورة قيام عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بشرح وتعريف الطلاب خلال العام الدراسى الجديد بما تشهده مصر من إنجازات هائلة فى كافة المجالات والمشروعات التنموية والاستثمارية، وما تشهده محافظة أسوان من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحويل القرى إلى نموذج الريف الأوروبى، إلى جانب إنشاء المدن الجديدة والبنية التحتية والطرق والمحاور والكبارى وغيرها من المشروعات.

من جانبه، وجه القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، شكره لمحافظ أسوان لدعمه المستمر للجامعة والمستشفى الجامعى للنهوض بالمنظومة الطبية بها والتى كان أخرها إهداء المحافظ لـ 13 حضانة لقسم المبتسرين بالمستشفى، و11 جهاز تنفس صناعى، بالإضافة إلى المشتملات والمستلزمات الطبية الأخرى.

وفى نهاية الاحتفال تبادل محافظ أسوان والقائم بأعمال رئيس الجامعة الدروع للتأكيد على روح التعاون بين الجانبين.