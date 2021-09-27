جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بمطار القاهرة الدولى، هاميلتون أنطونيو موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، حيث أٌجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف البرازيلى.





ووصل نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية إلى القاهرة عصر اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى فى زيارة رسمية تستغرق بضعة أيام، سيتم خلالها عقد جلسة مباحثات مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمسئولين المعنيين، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل فى مختلف المجالات. كما سيحضر الضيف البرازيلى خلال الزيارة عدداً من الفعاليات والاجتماعات الأخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يستقبل نائب الرئيس البرازيلى بمطار القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.