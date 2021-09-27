افصل واسمع.. النشرة المرورية: زحام بمدينة الحرفيين وكوبرى حلمية الزيتون

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن الحركة المرورية على معظم الطرق والمحاور، مساء اليوم الاثنين، يكون لها طابع خاص، مع بداية الذروة الأسبوعية، مشيرا إلى أنها تشهد معدلات سير تتراوح بين 65 إلى 70%.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وفى محور قناة السويس عند منطقة محرم بك للمتجه إلى كورنيش الإسكندرية.

وأشار إلى أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام بمدينة المنصورة فى شارع المشاية تقطاعه مع شارع صلاح سالم، للمتجه إلى شارع بورسعيد، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى مدينة طنطا بميدان الساعة للمتجه إلى ميدان المحطة، ومحافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام فى منطقة ميت نما بسبب الأعمال أسفل الطريق الدائرى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال، وخاصة أعلى المنيب ودار السلام والبساتين والأوتوستراد والمرج، مشيرا إلى أن محور 26 يوليو الحركة المرورية فيه مرضية تماما.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكلٍ مرضٍ، عدا بعض الأحجام فى شارع شارل ديجول للقادم من مجلس الدولة وشارع مراد ومتجه إلى ميدان الجلاء وكورنيش النيل السياحى، وبعض الأحجام فى شارع الجامعة للقادم من إشارة الجامعة ومتجه لفيصل والهرم، ناصحا بسلوك شارعى مراد أو السودان.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أشار صابر إلى وجود أحجام فى منطقة حلمية الزيتون للقادم من مصر الجديدة ومتجه إلى محور الفريق العصار، ناصحا باستخدام كوبرى سراى القبة وميدان السواح وشارع ترعة الإسماعية والخروج منه إلى كوبرى تحيا مصر والاتجاه إلى أكتوبر والشيخ زايد، مشيرا إلى استخدام محور الفريق إبراهيم العرابى كبديل جيد لمحور جسر السويس بسبب وجود أحجام فى مدينة الحرفيين.

ولفت صابر إلى وجود أحجام فى شارع صلاح سالم عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات للمتجه إلى مطار القاهرة، ناصحا باستخدام محور النصر بديلا عنه، مشيرا كذلك إلى وجود أحجام فى وسط المدينة بشارع بورسعيد للمتجه إلى الموسكى والعتبة ناصحا باستخدام نفق الأزهر.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، ناصحا باستخدام كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.