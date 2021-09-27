عاجل.. قرار جمهورى بتعديل تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار رقم 420 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بتحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها.





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