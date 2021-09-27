البابا تواضروس يلتقى سفير إندونيسيا الجديد لدى مصر بالمقر البابوى

جدة - نرمين السيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، فى المقر البابوى بالقاهرة، السفير لطفى فاروق سفير إندونيسيا الجديد لدى مصر على رأس وفد دبلوماسى.





وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى تصريح اليوم، إن زيارة السفير الأندونيسى الجديد تأتى فى إطار الحرص على التعرف على قداسة البابا، وتقديم نبذة عن بلاده والتعرف على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وأوضح أن سفير أندونيسيا تحدث مع قداسة البابا تواضروس الثانى عن الاحتفال المرتقب بمرور 75 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإندونيسيا.

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