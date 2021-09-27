البابا تواضروس يرأس صلاة جنازة الأنبا هدرا

جدة - نرمين السيد - أكد مصدر كنسى، اليوم الاثنين، أن قداسة البابا تواضروس سوف يرأس صلاة الجنّاز على مثلث الرحمات الحبر الجليل الأنبا هدرا، مطران أسوان، غدًا الساعة 12 ظهرًا بكاتدرائية الأنبا رويس بالعباسية.





وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أصدرت منذ قليل، بيانًا حول وفاة الأنبا هدرا مطران أسوان. جاء فيه : "رقد فى الرب منذ قليل، المطران الجليل والشيخ الوقور نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، بعد صراع قصير مع المرض، وذلك عن عمر تجاوز 81 سنة، بعد أن قضى فى الحياة الرهبانية أكثر من نصف قرن منها 46 سنة أسقفًا ومطرانًا لإيبارشية أسوان، وسنوافيكم بعد قليل بكافة التفاصيل المتعلقة بترتيبات صلوات التجنيز".

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