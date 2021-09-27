/652225/نواب-البرلمان-يتحدثون-عن-رسائل-الرئيس-بإحتفالية--محطة-بحر-البقر-سيناء-تنعم-بثمار-التحرير-والتنمية-أمن-قومىالحسم-والردع-مع-المعتدين-على-الأراضى-لامفر-منه

قال رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب عماد سعد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمضي في طريق التنمية بدأب وإصرار شديدين، مؤكدا على أن القواعد التي يرسيها الرئيس السيسي من حيث محاسبة المخالفين ورفض التعدي على حقوق الدولة، تليق بجمهورية جديدة واعدة تنطلق إلى آفاق الريادة في الداخل والخارج.

دوت الخليج

وأضاف رئيس إسكان النواب في بيان رسمي، على أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، جاء خلال توقيت هام تشهد فيه الدولة المصرية مزيدا من المشروعات الوطنية العملاقة، والتي تمتد من شرق البلاد إلى غربها، بوتيرة عمل مكثفة لاتتوقف من أجل مزيد من الإصلاح والإعمار والتقدم.

وقال النائب الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن الدولة المصرية في أيدي قيادة وطنية أمينة ترفض المساس بمقدرات وممتلكات الشعب المصري ، وتحافظ علي حقوقه التاريخية في مياة النيل .

ووجه رئيس لجنة الشباب ، الذي شارك في افتتاح الرئيس السيسي لمحطة تطوير بحر البقر ، الشكر لرئيس الجمهورية علي افتتاحه عدد من المشروعات الكبري بمحافظة بورسعيد وهو ما يعكس حرصه علي مصلحة الوطن والمواطن ، من خلال تدشين تلك المشروعات العملاقة .

نواب البرلمان يتحدثون عن رسائل الرئيس بإحتفالية « محطة بحر البقر»: سيناء تنعم بثمار التحرير والتنمية أمن قومى...الحسم والردع مع المعتدين على الأراضى لامفر منه

واكد ان رئيس الجمهورية بعث عدد من الرسائل الهامة ، منها مواجهة التعديات علي نهر النيل بكل قوة وحسم ، وكذلك تأكيده علي عدم المساس بحصتنا في مياة النيل .

واشاد الدكتور محمود حسين بقرار الرئيس السيسي، بقطع ووقف كل اشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة لأي "متعدي" على أراضي الدولة الزراعية أو الترع أو المصارف مشيرا الي ان التعدي علي الاراضي الراعية يحرم مصر من الارض الزراعية الخصبة التي تساهم في تأمين الأمن الفذائي مؤكدا ان ذلك القرار الي جانب ازالة التعديات سيحافظ علي الرقعة الزراعية والمصارف المائية .

وأكد أن افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة انتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً، سيحافظ علي صحة المواطنين من مخاطر التلوث التي كان يتسبب فيها مصرف البحر البقر .

وأشار رئيس لجنة الشباب ،إلي ان الانجازات التي يحققها الرئيس عبدالفتاح السيسي غير مسبوقة ، حيث لا يمر يوم الا ونجد انجاز جديد علي ارض مصر ، وهو ما يؤكد اننا بالفعل نعيش في عصر الجمهورية الجديدة التي تقوم علي أساس الحياة الكريمة وتذليل كافة المشكلات التي تواجه المواطنين .

النائب عبد الوهاب خليل وجهود التنمية

وأكد النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، وأمين التنظيم بحزب مستقبل وطن على أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، جاءت لتؤكد صدقه العميق في المضي قدما نحو جمهورية جديدة، خالية من السلبيات، وقائمة على تعظيم موارد الدولة، والاستفادة من قدراتها وقدرات أبناءها، وهي السياسات التي تعزز المسار التنموي الهائل الذي نجحت الدولة المصرية في الانطلاق من خلاله.

وأوضح خليل في بيان رسمي اليوم، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، تثبت أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، تستعيد ريادتها وتتدفق دماء الحيوية والتنمية والعمران في شرايينها مرة أخرى، وهو الأمر الذي من شأنه تقوية الجبهة الداخلية للبلاد، مما ينعكس على الثقل الخارجي لمصر في المنطقة والإقليم والعالم.

وأضاف خليل عضو لجنة الإسكان ولجنة القيم في مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطواته، تتكامل مع مايؤكد عليه دوما من حيث حماية مقدرات الدولة المصرية، والتصدي لقوى الشر والفساد، ويتواكب ببراعة مع إطلاق الدولة المصرية لاستراتيجية حقوق الإنسان، والتي تعتمد بشكل أساسي على تكثيف الاستفادة من مقومات التنمية والإصلاح الشامل على كافة المستويات.

واعتبر عضو مجلس النواب أن تصريحات الرئيس بمثابة إنذار قوي اللهجة ضد المعتدين على مقدرات الدولة المصرية، وأنه بعد خطاب اليوم لن يكون هناك من تسول له نفسه في التعامل باستهتار او استعلاء على ثروات الدولة المصرية الثمينة.

واستطرد: كافة أعضاء مجلس النواب في حالة جاهزية تامة لمواصلة العمل في ظل سياسات التنمية والإصلاح التي يحرص على ترسيخها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن لجان البرلمان المختلفة ستعمل من أجل النهوض بأحوال الوطن والمواطن.

النائب عمرو هندى والمشروعات القومية

وقال النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياجة والطيران المدني بمجلس النواب، أن ما تشهده مصر من انجازات على كافة المستويات يعتبر اعجاز، لم يكن يتوقعه أحد على الاطلاق، مثمنا تنفيذ الدولة تنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى سيناء بتكلفة تتجاوز الـ 700 مليار جنيه خلال الـ 6 سنوات الماضية، والذي يؤكد أهميتها بالنسبة للدولة المصرية.

ونوه النائب عمرو هندي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أهمية افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تعد الأضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً، موضحا أنها من أهم المشروعات التي سعت الدولة المصرية لانجازها لدورها الكبير في محاربة الفقر المائي، حيث أنها تعد من أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بطاقة 64.8 متر مكعب فى الثانية.

وتحدث النائب عمرو هندي عن القرارت الحاسمة التي صرح بها الرئيس السيسي خلال كلمته بافتتاح المشروع، بشأن التصدي للمتعديين على المصارف والجسور والترع والأرتضي الزراعية، مؤكدا ان الدولة لن تسمح بأن يتعدى أحد عن حقوقها مهما كان وهو أمر لا نقاش فيه.

وأوضح وكيل لجنة السياحة بالبرلمان ونائب المصريين بالخارج، أن الرئيس السيسي أعاد هيبة الدولة مرة اخرى، مؤكدا ان رسالته كانت حازمة لكل من تسول له نفسه أن يفكر في الاستيلاء على أملاك الدولة.

النائب شحاته أبو زيد وجهد التنمية بسيناء

وثمن النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر منوها إلى أنها تعد ضمن أضخم المحطات التي يتم افتتاحها على مستوى العالم حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لها 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً، مؤكدا أن ما يحدث في مصر بمثابة اعجاز على كافة مستويات التنمية الشاملة، حيث تساهم في زيادة نسبة استصلاح الاراضي الزراعية.

وأكد النائب شحاتة أبو زيد في بيان له أصدره اليوم الأثنين، أن الدولة المصرية تشهد نهضة تنموية كبيرة وذلك بشهادة كافة المؤسسات الدولية والاقتصادية، وليس على المستوى المحلي فقط، موضحا انها أثبتت قدرتها على مواجهة الظروف الصعبة والتحديات التي اجتاحت بلاد أخرى.

وأضاف أمين سر لجنة الصناعة أن المشروعات القومية التي نراها الان لم تكن تخطر على بال أحد، في ظل ما واجهت البلاد من صعوبات ومخاطر بالاضافة إلى جائحة كورونا التي عطلت مسار التنمية في بلدان العالم .

ولفت النائب شحاتة أبو زيد النظر إلى رسالة التحذير التي وجهها الرئيس السيسي للمخالفين والمتعديين على أملاك الدولة المصرية، مؤكدا أن هذه القرارات كانت واضحة وصريحة وذلك لأن الشخص المتعدي يقوم بالاستيلاء على أملاك المواطنين جميعا وليس الدولة فقط.

وقالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب أن افتتاح محطة معالجة مياه صرف بحر البقر، المشروع الأضخم من نوعه فى العالم، و6 محطات لتحلية مياه البحر بسيناء، إنجازات جديدة تضاف إلى حجم الانجازات التى حققتها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

وأضافت فى تصريحات لها اليوم، أن الطاقة الانتاجية لمحطة معالجة مياه بحر البقر، التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، تصل إلى 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا تساهم فى استصلاح 500 ألف فدان بشمال ووسط سيناء، واستغلال جميع الفرص للحفاظ على كل نقطة مياه، بدلا من إهدار المياه فى البحر المتوسط، فضلا عن عدم تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، مما يؤثر على جودة التربة الصالحة للزراعة.

وأوضحت أن محطات معالجة المياه الثلاثية فى بحر البقر والحمام، تضمن زيادة الرقعة الزراعية فى شمال سيناء، والدلتا الجديدة لتصل إلى أكثر من 3 ملايين فدان، بما يساهم فى توفير السلع الغذائية، وتحقيق الأمن الغذائى لجميع المصريين.

وأشارت النائبة أمل سلامة إلى أن محطات معالجة المياه الثلاثية، تجربة متميزة، تستهدف الاستغلال الأمثل للموارد المائية، فى ظل التغيرات المناخية، والتحديات الراهنة، وتساهم بشكل كبير فى زيادة المساحات الزراعية، مؤكدة أن تنمية سيناء تمثل أولوية أولى لمصر، فقد نجحت الدولة المصرية على مدار 7 سنوات فى تحويل التحديات إلى فرص استثمارية ناجحة، حيث يتم تنفيذ المشروعات القومية الكبرى لزيادة المساحة العمرانية لمصر لتصل إلى 14%، فضلا عن ربط شمال ووسط سيناء بالدلتا، وتوطين ملايين المصريين فى سيناء، وإقامة تجمعات سكنية للمواطنين تليق بالمواطن المصرى.

وأكد النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، أن الجهود التنموية التى تتم على أرض سيناء تؤكد على أنه حان الوقت بأن تنعم أرض الفيروز بثمار تحريرها من حضارة ونمو عمرانى يحقق آمال وطموحات أهل سيناء مثلما يتم فى مختلف محافظات مصر من جهود تنموية بمختلف المجالات.

النائب عمرو القطامى والردع مع المعتدين

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقا على افتتاح محطة معاجلة مياه مصرف بحر البقر الأضخم من نوعها على مستوى العالم، مؤكدا على أن هذه المحطة تمثل مصدر فخر كبير لجموع المصريين بجانب أنها تتم على أرض سيناء الحبيبه فهى تمت بأيدي وسواعد مهندسي وعمال مصر تحت قيادة وإشراف رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الأكفاء، مشيرا إلى أن هذه الجهود تحقق تنمية حقيقة على أرض الواقع وتساعد فى أن نكون أمام مساحة زراعية أكبر.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مواجهة التعديات والإعتداءات على الأراضى الزرعية ومرافق وممرات المياه بمختلف المحافظات خطوة فى محلة ومقدرة، خاصة أن الإهمال وتراخى الأجهزة المعنية تسبب فى تعديات كبير تحتاج للردع والحسم وتطبيق القانون على كل المخالفين، مشيرا إلى أن الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة وأمام جهودها التنموية لا يجوز أن تصمت على أى تعديات أو مخالفات للقانون.

وأكد أيضا على أن مثل هذه الجهود أيضا تتماشى مع تحركات الدولة والأجهزة المعنية فى تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية 2017- 2037 والتى تهدف إلى تحقيق الأمن المائي للجميع 2037 من خلال تحسين نوعيه المياه وترشيد استخدامتها وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة الملائمة، من خلال مشروعات وبرامج التحول للري الحديث، وتأهيل ورفع كفاءة الترع، والتطبيقات الحديثة والتحول الرقمي، وإعادة استخدام المياه، والتصدي للتعديات، ومشروعات الصرف الزراعي، والخطة الاستراتيجية لتأهيل المنشآت المائية.