/652212/تصريحات-يورجن-كلوب-قبل-لقاء-ليفربول-وبورتو-بدوري-أبطال-أوروبا

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن فريق بورتو البرتغالي يستحق الفوز علي الفريق الإسباني اتليتيكو مدريد، في الجولة الاولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وأن ليفربول يستعد بكل قوة وتركيز لمواجهة بورتو في الجولة الثانية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:ً

تعثر الفريق الإنجليزي ليفربول في مباراتة الأخيرة قبل لقاء بورتو البرتغالي في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا، امام برينتفورد، في لقاء الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

تصريحات يورجن كلوب

وقال كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بورتو البرتغالي غدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا: "لا أشعر بقلق، علينا إظهار رد الفعل بعد التعادل ضد برينتفورد".

وأضاف: "من الصعب الفوز عندما لا تدافع جيدًا، وهذا ما حدث ضد برينتفورد، ولكن لم يكن الأمر خطيرًا، كانت لدينا مشكلة في الدفاع، لكنني أثق في الفريق وأننا سنعمل على تصحيح الأخطاء".

وأردف بالحديث عن بورتو: "سنواجه فريقا مختلفا غدًا، علينا التحسين والتطور أمامهم، نعلم أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك إذا كنا ندافع بنفس الطريقة التي أظهرناها ضد برينتفورد، خاصة وأن بورتو لديه لاعبون يغادرون وآخرون ينضمون للفريق، ولكن نفس المدرب".

وشدد: "الفوز في آخر مباراتين لنا هناك ليس ميزة، نفكر في هذه المباراة لأنها مختلفة، لديهم خيارات مختلفة وعلينا أن نكون مستعدين لذلك، لم نفكر في هزيمتهم 5/0 قبل ذلك، وفي المرة الأخيرة التي واجهناهم فيها لم نفكر في ذلك، وهذا ربما يكون سببًا في أننا حققنا الفوز هناك مجددًا".

مجموعة ليفربول بدوري الأبطال

وأشار: "نحن في مجموعة صعبة للغاية، أتلتيكو ضد بورتو في مباراة الجولة الماضية كانت صعبة، وإذا كان أحدهم يستحق الفوز، فقد كان بورتو وليس أتلتيكو، وهذا يعني أننا سنواجه فريقًا صعبًا غدًا".

وأشاد يورجن كلوب بـ ديوجو جوتا مهاجم الفريق: "ديوجو لاعب استثنائي، نحن سعداء حقًا بتعاقدنا معه، شخصيته قوية ورجل ناضج جدًا في سن مبكر، وهذا يجعله يستمتع بعمله، ليس من السهل تحسيننا من قبل لاعب، ولكن ديوجو فعل ذلك".

كورتيس جونز

وعن كورتس جونز: "في المباراة الأخيرة كان مثالًا جيدًا، قلت له بأن هذه الطريقة التي يجب أن يلعب بها، يدافع ويهاجم، ويمكنه اللعب بالقدم اليمنى واليسرى، هذا ما يجعله مميزًا جدًا".

واختتم: "لا توجد إصابات جديدة، تياجو مستبعد للإصابة، وكذلك هارفي إليوت الذي لن يعود قريبًا، ونأمل استمرار ذلك".