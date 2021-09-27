/652214/موعد-مباراة-منتخب-مصر-القادمة-ضد-ليبيا-في-تصفيات-كأس-العالم-2022-والقنوات-الناقلة

يستضيف المنتخب المصري شقيقه الليبي في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022، وذلك في التوقف الدولي القادم في أكتوبر 2021، ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم 10/8 الجمعة.

ويرصد دوت الخليج موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة:

وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى على أنجولا بهدف نظيف، وتعادل في المباراة الثانية مع الجابون بهدفٍ لكل فريق، ليصبح رصيده 4 نقاط في المركز الثاني.

أما منتخب ليبيا فقد فاز في الجولة الأولى على الجابون بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة، وانتصر على أنجولا في المباراة الثانية ليتصدر المجموعة بست نقاط.

القنوات الناقلة

ومن المقرر إذاعة مباراة مصر ضد ليبيا عبر قنوات أون تايم سبورتس.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر اقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل بستاد الجيش ببرج العرب.

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراس المرمى:محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو )

المدافعون:أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي )

لاعبو الوسط:حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)

المهاجمون:محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).

ووجه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بوجوب حصول اللاعبين المختارين على راحة اليوم وغدًا قبل انطلاق معسكرهم ببرج العرب يوم الثلاثاء المقبل، موجهًا شكره إلى الأندية على تفهمها لذلك وتجاوبها السريع.

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة.