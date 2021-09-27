«أسفل سيارة ملاكي»..مصرع طفل دهسا أثناء البحث عن كرة قدم في الغربية

/652215/أسفل-سيارة-ملاكيمصرع-طفل-دهسا-أثناء-البحث-عن-كرة-قدم-في-الغربية

شهدت قرية الفرستق التابعة لمركز بسيون في الغربية، اليوم الأثنين، حادث مؤلم أسفر عن مصرع الطفل «مازن . ال» في نهاية العقد الأول من عمره حال نزوله أسفل سيارة متوقفة للبحث عن كرة قدم خاصة به حال لعب مع زملائه .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع الطفل دهسا أثناء البحث عن كرة قدم أسفل سيارة ملاكي بالغربية

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد شبل مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد، بورد بلاغ من أهالي قرية منصورية الفرستق، بدائرة المركز، بمصرع الطفل «مازن ال» ويبلغ من العمر 9 سنوات ومقيد بالصف الثالث الابتدائي، تحت عجلات سيارة ملاكي.

الدفع بـ سيارة إسعاف

وعلى الفور تم الدفع بـ سيارة إسعاف لنقل الطفل إلى الوحدة الصحية، الموجودة بالقرية، وبتوقيع الكشف الطبي عليه، أتضح أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد تعرضه لعدة إصابات مختلفة بالجسم، من كسور ونزيف داخلي، وقامت أسرته بنقله إلى المنزل.

وأوضح والد الطفل ويبلغ من العمر 37 سنة، أن نجله كان في طريقه إلى منزله بعد أن انتهى من أحد الدروس الخصوصية بالقرية، وان الأهالي هم من قاموا بإبلاغه، بتعرض نجله الي هذا الحادث.

أسفل السيارة

وبسؤال سائق السيارة ويدعى «ر.ص» بالمعاش، أوضح أن الطفل قام بالنزول إلى أسفل السيارة من إتجاه العجلة اليمني وأنه كان متوقفا ولم يشاهده وعند تحركه فوجئ بصرخات الأهالي تخبره بوجود طفل أسفل السيارة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ملابسات الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.