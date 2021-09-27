/652217/النائبة-رقية-الهلالي-ماتشهده-سيناء-من-مشروعات-تنموية-غير-مسبوق-في-تاريخ-مصر

أكدت النائبة رقية عبد العزيز الهلالي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسابق الزمن في تنفيذ المشروعات القومية التنموية والتي نشهد ثمارها كل يوم علي أرض الواقع في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ المبادرات الرئاسية الإنسانية حياة كريمة، مؤكدة أن الانجازات التي يحققها الرئيس عبدالفتاح السيسي غير مسبوقة في تاريخ مصر.

دوت الخليج

النائبة رقية الهلالي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعد الأضخم من نوعها

وأشادت النائبة رقية الهلالي، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

النائبة رقية الهلالي: الجمهورية الجديدة تشهد طفرة حقيقية فى عهد الرئيس

وأضافت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الجمهورية الجديدة تشهد طفرة حقيقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى مختلف المجالات والقطاعات، يشهد لها الجميع داخل وخارج البلاد وفي ظل التحديات الصعبة التي يشهدها دول العالم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وتأثيره علي التنمية والاقتصاد والمشروعات وغيرها في اكبر الدول ، مما يدل أننا أمام قيادة سياسية قوية ووطنية وصاحبه رؤية مستقبلية وتعشق تراب الوطن.

وكشفت النائبة رقية الهلالي، عن أبرز الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي والتي تتعلق بحصة مصر من مياة نهر النيل وعدم السماح لأحد بالتأثير عليها، فضلا عن التعديات علي الأراضي الزراعية، وكيفية مواجهتها ليؤكد أننا أمام دولة قوية يقودها رئيس يعمل لمصر ولصالح شعبها العظيم، مقدمة كل التحية والتقدير للرئيس السيسي علي مايبذلة من جهد غير مسبوق في بناء الجمهورية الجديدة.