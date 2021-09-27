/652218/عبد-الوهاب-خليل--ننطلق-نحو-جمهورية-جديدة-لاتعرف-السلبيات-وتعزز-التنمية-والإصلاح

أكد النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، وأمين التنظيم بحزب مستقبل وطن على أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، جاءت لتؤكد صدقه العميق في المضي قدما نحو جمهورية جديدة، خالية من السلبيات، وقائمة على تعظيم موارد الدولة، والاستفادة من قدراتها وقدرات أبناءها، وهي السياسات التي تعزز المسار التنموي الهائل الذي نجحت الدولة المصرية في الانطلاق من خلاله.

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وأوضح خليل في بيان رسمي اليوم، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، تثبت أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، تستعيد ريادتها وتتدفق دماء الحيوية والتنمية والعمران في شرايينها مرة أخرى، وهو الأمر الذي من شأنه تقوية الجبهة الداخلية للبلاد، مما ينعكس على الثقل الخارجي لمصر في المنطقة والإقليم والعالم.

وأضاف خليل عضو لجنة الإسكان ولجنة القيم في مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطواته، تتكامل مع مايؤكد عليه دوما من حيث حماية مقدرات الدولة المصرية، والتصدي لقوى الشر والفساد، ويتواكب ببراعة مع إطلاق الدولة المصرية لاستراتيجية حقوق الإنسان، والتي تعتمد بشكل أساسي على تكثيف الاستفادة من مقومات التنمية والإصلاح الشامل على كافة المستويات.

واعتبر عضو مجلس النواب أن تصريحات الرئيس بمثابة إنذار قوي اللهجة ضد المعتدين على مقدرات الدولة المصرية، وأنه بعد خطاب اليوم لن يكون هناك من تسول له نفسه في التعامل باستهتار او استعلاء على ثروات الدولة المصرية الثمينة.

عضو إسكان النوب: ننطلق نحو جمهورية جديدة لاتعرف السلبيات وتعزز التنمية والإصلاح

واستطرد: كافة أعضاء مجلس النواب في حالة جاهزية تامة لمواصلة العمل في ظل سياسات التنمية والإصلاح التي يحرص على ترسيخها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن لجان البرلمان المختلفة ستعمل من أجل النهوض بأحوال الوطن والمواطن.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح اليوم الإثنين محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.