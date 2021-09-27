«تنصح طالب بترك الدراسة..وتبعث برسالة غاضمة لمجهول»..سمية الخشاب تثير الجدل عبر «تويتر»

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عادت الفنانة سمية الخشاب بعد غياب دام لأيام لجمهورها ومتابعيها عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» ومنذ عودتها بدأت تصريحاتها المثيرة في إحداث ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد تصريحات سمية الخشاب المثيرة عبر تويتر.

سمية الخشاب تكشف سبب غيابها عن تويتر

بدأت الخشاب في الكشف عن سبب غيابها تلك الفترة عن جمهورها مشيرة إلى انشغالها بعدد من الأعمال الفنية الجديدة ، موضحة أن على الرغم من انشغالها الدائم لكنها تحاول دائما أن تجد الوقت الذي تمضيه مع جمهورها.

سمية الخشاب تنصح طالب بكلية الطب بترك الدراسة

وبدأت الخشاب تصريحاتها المثيرة عندما طلب منها أحد طلاب كلية الطب نصيحتها كاشفا عن رغبته في ترك الدراسة، لترد عليه قائلة: “لو مش شايف نفسك فيها اتركه، بدل ما تطلع دكتور مش شاطر وتخاطر بينا”.

رسالة غامضة لسمية الخشاب تثير الجدل

أما عن اخر شئ شاركته سمية الخشاب مع الجمهور وأثار حيرة العديد منهم، هي رسالة غامضة وجتها لأشخاص مجمهولين دون التصريح بأسمائهم، اذ قالت: “انا شايفه وفاهمه وعارفه كل حاجه بس عامله نفسي مش فاهمه”.

يذكر أن سمية الخشاب أصبحت أكثر نشاطا عبر حسابها على موقع Twitter خلال الفترة الماضية، حيث تتابع كل القضايا والأحداث الاجتماعية يوميا من الفن إلى الدين وقضايا المرأة، وأخيرا كرة القدم، حيث كتبت أكثر من تغريدة حول سوق الانتقالات في الدوريات الأوروبية وكذلك اختيارات متابعيها في "الفانتازي" الخاص بالدوري الانجليزي.

سمية الخشاب تخطف الأنظار في أحدث إطلالتها

خطفت الفنانة سمية الخشاب أنظار متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بعدماشاركتهم مجموعة صور برز من خلالها تألقها وأنوثتها الطاغية، اذ ظهرت في أحدث إطلالة لها بفستان فوشيا طويل، لم يكشف أي جزء عن جسمها، واعتمدت الخشاب على انساب الشعر ليتناسب مع الفستان مع وضع لمسات قليلة من المكياج دون الإعتماد على أي اكسسوارت.

سمية الخشاب تشيد بالفنان محمد رمضان

أشادت الفنانة سمية الخشاب بالفنان المتألق محمد رمضان بعد أن شاركا سويا بمسلسل «موسى» الذي عرض في الماراثون الرمضاني المنقضي ولاقى ردود فعل إيجابية وشعبية واسعة عبر السوشيا ميديا، مشيرة إلى أن رمضان لم يضف لها شيء مدي بل معنوي اذ شجعها على العمل الدؤب لتحقيق أحلامها.

فقالت الفنانة خلال استضافتها برنامج «أبلة فاهيتا» لايف من الدوبلكس على قناة ON: “«شغلي مع محمد رمضان لم يضف لي فلوس وفيه حاجة حلوة اتعلمتها منه، إن كل حاجة أكتبها بورقة وقلم ومانمش علشان أحقق حلمي وأشتغل، وهو مش بينام».