/652221/شحاتة-أبو-زيد-عن-محطة-معالجة-بحر-البقرالمشروعات-القومية-التي-نراها-الآن-لم-تكن-تخطر-على-بال-أحد

ثمن النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر منوها إلى أنها تعد ضمن أضخم المحطات التي يتم افتتاحها على مستوى العالم حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لها 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً، مؤكدا أن ما يحدث في مصر بمثابة اعجاز على كافة مستويات التنمية الشاملة، حيث تساهم في زيادة نسبة استصلاح الاراضي الزراعية.

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وأكد النائب شحاتة أبو زيد في بيان له أصدره اليوم الأثنين، أن الدولة المصرية تشهد نهضة تنموية كبيرة وذلك بشهادة كافة المؤسسات الدولية والاقتصادية، وليس على المستوى المحلي فقط، موضحا انها أثبتت قدرتها على مواجهة الظروف الصعبة والتحديات التي اجتاحت بلاد أخرى.

شحاتة أبو زيد عن «محطة معالجة بحر البقر»:المشروعات القومية التي نراها الآن لم تكن تخطر على بال أحد

وأضاف أمين سر لجنة الصناعة أن المشروعات القومية التي نراها الان لم تكن تخطر على بال أحد، في ظل ما واجهت البلاد من صعوبات ومخاطر بالاضافة إلى جائحة كورونا التي عطلت مسار التنمية في بلدان العالم .

ولفت النائب شحاتة أبو زيد النظر إلى رسالة التحذير التي وجهها الرئيس السيسي للمخالفين والمتعديين على أملاك الدولة المصرية، مؤكدا أن هذه القرارات كانت واضحة وصريحة وذلك لأن الشخص المتعدي يقوم بالاستيلاء على أملاك المواطنين جميعا وليس الدولة فقط.