/652222/مصرع-وإصابة-3-أشخاص-من-أسرة-واحدة-في-انقلاب-سيارة-ملاكي-في-جنوب-سيناء

شهد طريق الدولي الجديد بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، حادث انقلاب سيارة ملاكي مما أسفر عن مصرع الأب وابنه وإصابة الأم ،وجرى نقل الجثث والمصابة إلى مستشفى رأس سدر العام.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انقلاب سيارة ملاكي في جنوب سيناء

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، اليوم إشارة من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد كارتة عيون موسى بنحو 10 كيلومترات اتجاه مدينة شرم الشيخ.

مما أسفر الحادث عن وفاة الاب موقع الحادث، ويدعى عبد المنعم فوزي عفيفي، ويبلغ من العمر31 عامًا طبيب، ووفاة نجله خلال نقله للمستشفى، ويدعى تيم عبدالمنعم فوزي، ويبلغ من العمر 2.5 عامًا، وإصابة الأم وتدعى مروة محمد خليل ، وتبلغ من العمر 27 عامًا طبيبة بكسر بالساق اليمنى، واشتباه ما بعد الارتجاج.

وعلى الفور تم الدفع بـ سيارات الأسعاف، وتم نقل الجثث والمصابة إلى مستشفى رأس سدر العام، وإخلاء الطريق.

وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

وفي سياق أخر شهد طريق مركز البلينا بمحافظة سوهاج، مصرع عامل أثناء قيامه بالمشاركة في أعمال إخماد النيران، وذلك إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، فتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بأحد المنازل ووجود متوفى، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

نشوب بحوش ملحق بمنزل

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بنشوب بحوش ملحق بمنزل ملك "ثابت ح ا ا" 50 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

حدوث ماس كهربائي من التوصيلات

نتج عن ذلك وفاة مالك المنزل، وتم نقل الجثة للمستشفي المركزي، وبسؤال شقيقه «عاطف» 44 سنة عامل، يقيم بذات الناحية، أفاد بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، ما أدي إلي إنفجار أسطوانة بوتاجاز، وأضاف باحتراق كمية من البوص ونفي الشبهة الجنائية، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة التي صرحت بدفن الجثة.