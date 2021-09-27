/652224/رئيس-الوزراء-يستقبل-نائب-الرئيس-البرازيلي-بمطار-القاهرة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمطار القاهرة الدولي، هاميلتون أنطونيو موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، حيث أٌجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف البرازيلي.

دوت الخليج

نائب رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس جمهورية البرازيل

ووصل نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية إلى القاهرة عصر اليوم، على رأس وفد رفيع المستوي في زيارة رسمية تستغرق بضعة أيام، سيتم خلالها عقد جلسة مباحثات مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمسئولين المعنيين، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل في مختلف المجالات.

كما سيحضر الضيف البرازيلي خلال الزيارة عدداً من الفعاليات والاجتماعات الأخرى.

هذا وكان الرئيس السيسي قد افتتح صباح اليوم، محطة معالجة مياه الصرف بحر البقر، والتى تعد الأكبر والأضخم فى العمل، وتم تسجيلها فى موسوعة جينيس.

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وكان رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، قد ألقى كلمة اليوم، أكد خلالها أن قيمة الاستثمارات المالية المنفذة فى سيناء قد بلغت أكثر من 700 مليار جنيه.