بصورة من الطفولة..محمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس» يحتفل بعيد ميلاد والدته

/652230/بصورة-من-الطفولةمحمد-أسامة-الشهير-بـأوس-أوس-يحتفل-بعيد-ميلاد-والدته

حرص الفنان محمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس» على إحياء ذكرى ميلاد والدته من خلال استعادت ذكريات طفولته معاها وتوجيه رسالة رومانسية لها.

دوت الخليج يرصد إحتفال أوس أوس بعيد ميلاد والدته

أوس أوس يحتفل بعيد ميلاد والدته

نشر أوس أوس عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، صورة من طفولته مع والدته، وعلق عليها موجها رسالة لها: “كل سنه وانتى طيبه ياامى وربنا يخليكى لينا”.

أوس اوس يتألق بمسلسل الفرح فرحنا

ويصور أوس أوس خلال تلك الفترة مسلسل «الفرح فرحنا» الذي يجسد خلال أحداثه مسلسل دور مطرب راب، ويشارك في بطولة العمل بجانب أوس أوس مجموعة من الفنانين محمد ثروت، ميرنا جميل, ويزو, سامى مغاورى, عارفه عبد الرسول, سليمان عيد, أوتاكا, إيمان السيد.

ومسلسل «الفرح فرحنا» إنتاج عادل مغربي، إخراج معتز التوني، تأليف د. حسين مصطفي محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده، وإشراف عام على الكتابه أوتاكا.

أوس أوس يشارك في مسرحية شمسية وأربع كراسي

يشارك الفنان أوس أوس في بطولة مسرحية «شمسية وأربع كراسي» بجانب ميرهان حسين، ومحمد عبد الرحمن وأشرف عبدالباقي، محمد أنور، مريهان حسن، والعمل من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث المسرحية بداخل كومباوند بالساحل الشمالي، إذ يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، لكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي والذي يجسد شخصيته محمد عبدالرحمن، مدير بنك، لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا، وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

وكان قد تعرض الفنان الكبير أشرف عبد الباقي لحملة هجوم شرسة من قبل الجمهور بسبب حمو بيكا، مطرب المهرجانات الشعبية، وذلك بعد أن أعلن عبد الباقي مشاركة الأخير في مسرحيته الجديدة التي تحمل اسم «شمسية وأربع كراسي»، وعلق دكتور أشرف زكي على هذا الهجوم قائلا بأن حمو بيكا يشارك في مسرحية «شمسية وأربع كراسي» بالغناء وليس التمثيل، ويظهر كضيف وليس ممثلا أساسيا في المسرحية، وأن المسؤول بما يفعله حمو بيكا هي نقابة الموسيقيين وليست نقابة الممثلين.

ليرد عيله الفنان هاني شاكر بإعتباره نقيب المهن الموسيقية، قائلا: "ماليش علاقة بحمو بيكا لإنه لا ينتمي إلى نقابة المهن الموسيقية، ودي حاجة ماتخصنيش ولا أستطيع الحكم عليه".