محافظ الاسكندرية: الدولة تولى اهتماما كبيرا بملف حماية الشواطئ

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أن الدولة تولى ملف حماية الشواطئ اهتماما كبيرا، مشيرا إلى التعاون مع وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى الهيئة العامة لحماية الشواطئ، لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى الهادفة إلى حماية سواحل المحافظة من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ فى المناطق التى تعانى من عوامل النحر الشديد.





وشدد "الشريف"، فى تصريح اليوم الاثنين، على أن المحافظة تبذل جهدا كبيرا فى سبيل تطوير شواطئ المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل اقتصاديا وسياحيا، بالإضافة إلى حماية الأفراد والمنشآت والاستثمارات من مخاطر التغيرات المناخية. وأوضح أن الهيئة المصرية لحماية الشواطئ قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية شواطئ الإسكندرية، والتى تبلغ إجمالى تكلفتها 969 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من مشروع سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية منطقة الكورنيش أمام فندق المحروسة، والذى تبلغ تكلفته 335 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من مشروع حماية منطقة السقالات بخليج أبى قير لحماية المنطقة من النحر، وخاصة خلال مواسم النوات التى تضرب المحافظة اثناء فصل الشتاء، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ67 مليون جنيه. ومن جهتها، أشارت المهندسة عزة عبدالحميد مدير ادارة حماية الشواطئ بالإسكندرية أنه سيتم خلال أيام الانتهاء من مشروع تدعيم وحماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل بطول 500 متر أمام مجمع المحاكم باتجاه محطة الرمل، والذى تبلغ تكلفته 100 مليون جنيه، كما سيتم الانتهاء من مشروع حماية قلعة قايتباى فى شهر ديسمبر القادم، وتبلغ نسبة تنفيذ المشروع 96% وبتكلفة 267 مليون جنيه.

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