الآثار: بدء تشغيل البوابات الإلكترونية الجديدة بالمتحف المصرى فى التحرير

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى، إنه تم البدء فى تشغيل ماكينات الدفع الإلكترونى لتذاكر دخول المتحف المصرى بالتحرير، والتى ستحل محل نظام دفع التذاكر يدويًّا، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمى الشامل.





وأضاف "شريف"، فى تصريح اليوم الاثنين، إن هذه الماكينات تشكل جزءًا من منظومة إلكترونية متكاملة لإصدار تذاكر حديثة تحمل QR code وتستخدم لمرة واحدة فقط عبر البوابات الذكية، والتى تقوم بقراءة التذكرة بسرعة عالية أثناء سير السائح منعًا للتكدس.

وأضاف أن المنظومة تتيح أيضًا إحصاء عدد السائحين عند دخول المتحف والخروج منه لأغراض التأمين والمتابعة لما تم بيعه من التذاكر ما يؤدى لإحكام الرقابة ومنع الدخول بتذاكر مزورة.

من جهتها، قالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف: "إنه بالنسبة للتذاكر المجمعة والمشتراه مسبقًا، فقد تم حصر التذاكر المتبقية وسيسمح باستخدام المشترى منها لحين نفاذها"، موضحة أنه سيتم إيقاف بيع التذاكر الورقية أو المجمعة القديمة بدءًا من اليوم.

ويأتى تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية بالمتحف المصرى بالتحرير بعد فترة تركيب استغرقت شهرين، للحفاظ على الطابع الخاص بمبنى المتحف الأثرى، وبذلك يكون متحف التحرير هو الموقع الثانى فى استخدام البوابات الإلكترونية الذكية بعد المتحف القومى للحضارة المصرية وذلك ضمن مشروع يشمل 30 موقعًا أثريًا ومتحفًا.