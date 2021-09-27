الكنيسة تنظم جنازتين للأنبا هدرا بالقاهرة وأسوان غدا

جدة - نرمين السيد - تقرر أن تقام صلوات تجنيز الأنبا هدرا مطران أسوان، ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، فى الثانية عشرة ظهر غدٍ الثلاثاء، فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





وسيصلى قداسة البابا تواضروس الثانى وعدد من أحبار الكنيسة، تجنيز الأنبا هدرا على أن ينقل الجثمان بعد ذلك بالطائرة إلى أسوان لإقامة صلوات تجنيز أخرى عليه وسط شعبه وأبنائه فى المطرانية هناك. وتوفى الأنبا هدرا فى الرب اليوم، بعد صراع قصير مع المرض عن عمر تجاوز 81 سنة.

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