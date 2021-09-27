فى بداية اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات التى تربط بين مصر وكولومبيا، معربًا عن سعادته بهذا التعاون خاصة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى.
وخلال اللقاء بحث الجانبان إمكانية التعاون وتبادل المعارف والخبرات بين الجامعات المصرية والكولومبية.
ووجه الوزير بضرورة إعداد دراسة للتباحث حول كيفية التعاون الثنائى، وإعادة تفعيل الاتفاق الثقافى لعام 1960 بين البلدين وتعزيز الروابط وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والجامعات الكولومبية.
ومن جانبها، أعربت ميلينا عن سعادتها لعملها فى مصر، وعبرت عن إعجابها بالتطور الهائل والتوسع اللافت والمتميز الذى تشهده منظومة التعليم العالى المصرية.
وأشارت سفيرة كولومبيا إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات المصرى ونظيره الكولومبى، وكذلك تبادل الخبرات وأعضاء هيئة التدريس، وتفعيل المنح الدراسية، وكذلك إمكانية معادلة الشهادات بين البلدين.
وفى ختام اللقاء، قدم الوزير هدية تذكارية لسفيرة كولومبيا، التى أعربت عن سعادتها لحفاوة الاستقبال، مؤكدة على اعتزازها بعملها فى مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم العالى يبحث سبل تعزيز التعاون العلمى مع كولومبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.