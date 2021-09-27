فيديو- مايا مرسى: السوبرانو فاطمة سعيد.. قوة ناعمة مصرية فى باريس

جدة - نرمين السيد - ونشرت مايا مرسى، مقطع فيديو يتضمن تقديم السبرانو المصرية فى الحفل، وذلك عبر حسابها موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وكتبت: "المصرية السوبرانو فاطمة سعيد تقف أمام الآلاف فى باريس وتقول بفخر "أنا فخورة جدا إنى مصرية".. القوة الناعمة.. يا فاطمة احنا كلنا فخورين بيكى قوى".

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