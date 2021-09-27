صور- محافظ الإسكندرية والقنصل الفرنسى يبحثان مشروعات التعاون المشتركة

جدة - نرمين السيد - استقبل محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، محمد نهاض قنصل عام فرنسا، حيث تعد الزيارة الأولى له منذ توليه المنصب، لبحث سبل توطيد التعاون والتواصل بين الجانبين فى العديد من المجالات.





فى البداية؛ رحب المحافظ بالقنصل الفرنسى، وقدم التهنئة له بمنصبه الجديد متمنيا أن يحقق كل ما يسعى إليه فى مسيرته الدبلوماسية بمدينة الإسكندرية.

وأشار الشريف، إلى أن المحافظة حريصة على زيادة التعاون بين الجانبين فى كافة المجالات، لافتا إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات بين الإسكندرية والمدن الفرنسية التى تؤكد التواصل الثقافى والتجارى بين البلدين.

من جانبه؛ قدم القنصل الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، معربا عن رغبته فى استمرار التواصل والتعاون بين الجانبين وحرصه الدائم على توطيد وتقوية العلاقات المشتركة بينهما على كافة الأصعدة.

وأكد أن القنصلية الفرنسية على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم والاستشارات لمحافظة الإسكندرية فى العديد من المشروعات التنموية.

وخلال اللقاء، جرى مناقشة العديد من الموضوعات ومشروعات التعاون المشتركة التى من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن السكندرى، كمشروع الدراجات، ومشروع المدرسة الفرنسية الجديدة، ومشروع إعادة تدوير المخلفات البلاستيك.