رئيس الوزراء يستقبل نائب الرئيس البرازيلى بمطار القاهرة 

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمطار القاهرة الدولي، هاميلتون أنطونيو موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، حيث أٌجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف البرازيلي.

ووصل نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية إلى القاهرة عصر اليوم، على رأس وفد رفيع المستوي في زيارة رسمية تستغرق بضعة أيام، سيتم خلالها عقد جلسة مباحثات مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمسئولين المعنيين، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل في مختلف المجالات.

كما سيحضر الضيف البرازيلي خلال الزيارة عدداً من الفعاليات والاجتماعات الآخرى.