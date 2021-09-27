/652227/محمد-صلاح-يزين-قائمة-ليفربول-لمواجهة-بورتو-بدوري-أبطال-أوروبا

أعلن الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن قائمة فريقه، لمواجهة الفريق البرتغالي بورتو، في لقاء الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت غياب كورتيس جونز صانع ألعاب الفريق، والإسباني ألكانتارا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وبورتو البرتغالي، غداً الثلاثاء، في الساعة التاسعة مساء، في لقاء الججولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا، على ملعب الفريق البرتغالي.

قائمة ليفربول لمواجهة بورتو:

حراس المرمى: أليسون بيكر، أدريان، كيهير، بيتالوجا.

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، ويليامز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، جو جوميز، جويل ماتيب، فيليبس، أندرو روبرتسون، تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هيندرسون، جيمس ميلنر، كورتس جونز، فابينو، نابي كيتا، أليكس أوكسلايد تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح، تاكومي مينامينو، ساديو ماني، ديجو جوتا، ديفوك أوريجي، روبرتو فيرمينو.

تصريحات ديجو جوتا

علق ديجو جوتا مهاجم فريق ليفربول في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بورتو: "النتائج ضد ليفربول لم تظهر كل شيء بالنسبة لـ بورتو، ولكنني أتابع الفريق خلال الفترة الماضية، لديهم قوة كبيرة".

وأضاف لاعب بورتو السابق: "الأمر ليس سهلًا أبدًا، إذا سمحنا لأنفسنا بالتفكير في تلك النتائج السابقة لـ ليفربول في دراجاو، سنعاني ولن ننجح في تحقيق الفوز".

وعن تجربته مع ليفربول: "لقد مر عام على انضمامي إلى ليفربول، هذا النادي رائع، وملعب أنفيلد مُخيف دائمًا للخصوم، نلقى الدعم من جميع أنحاء العالم ولكن من ملعب أنفيلد الأمر يختلف كثيرًا".

وأشار: "عندما جئت إلى هنا، كنت أعرف أن ثلاثي هجوم ليفربول الأفضل في العالم، أردت فقط أن أبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق، والمدرب هو من يقرر الأحق بالمشاركة، لكن هؤلاء اللاعبون يساعدونك دائمًا لأننا جميعًا نسعى للفوز".

وشدد: "أرغب دائمًا في مساعدة زملائي في الفريق، كما أن اللعب مع مدرب مثل يورجن كلوب يساعدنا كثيرًا، نلعب كرة أكثر هجومية، ودائمًا نسعى للوصول إلى المرمى بأقصر الطرق".

واختتم: "أنا سعيد في ليفربول، خلال هذا العام أعتقد أنني حصلت على أشياء عظيمة من جماهير ليفربول، وتحديدًا هذا الموسم في المدرجات، أمام ميلان الجمهور هو من دفعنا للفوز".

موعد مباراة ليفربول وبورتو

يحل نادي ليفربول الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً علي نظيرة نادي بورتو البرتغالي ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري ابطال اوروبا.

ومن المقرر إقامة المباراة في التاسعة من مساء غد الثلاثاء علي أرضية ملعب دراجاو محقل نادي بورتو البرتغالي.

ومن جانبة قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم إسبانى بقيادة أنطونيو لاهوز لإدارة المباراة.

حكم مباراة ليفربول وبورتو

ويعاون لاهوز لإداراة المباراة تحكيمياً كلاً من: باو سيبريان وروبرتو ديل بالومار، وسيتولى خيسوس خيل مانزانو مسؤولية تقنية التحكيم عن طريق الفيديو "VAR".

ويتصدر نادي ليفربول الإنجليزي ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط بعد تمكنة من تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولي أمام فريق انتر الإيطالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.