/652228/كارلوس-كيروش-يحتفل-بعيد-ميلاد-والده-الـ-94-ويحدد-موعد-العودة-من-البرتغال

احتفل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، بعيد ميلادة والده الـ 94 وذهب لرحلة قصيرة إلى البرتغال خلال الايام الحالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام كارلوس كيروش عبر الحساب الرسمي "إنستجرام" بصورة مع والده ووالدته، من أجل الإحتفال بهذه المناسبة.

وسافر كارلوس كيروش خلال الأسبوع الماضي غلى البرتغال لقضاء فترة قصيرة للاحتفال بعيد ميلاد والده، ويعود المدرب صباح الثلاثاء لبداية المعسكر الخاص لمبارتي ليبيا.

وكان كارلوس كيروش قرر إستدعاء محمد حمدي لاعب بيراميدز، بدلا من محمد عبد الشافي لاعب الزمالك المصاب.

وائل جمعة: كارلوس كيروش لا يضم أي لاعب لمنتخب مصر إلا بمعايير فنية.. والمنتخب ملك للجميع

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن هناك معايير للجهاز الفني لمنتخب مصر من أجل إختيار العناصر الأفضل في منتخب مصر خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" الجهاز الفني لمنتخب مصر يسعى لتواجد افضل العناصر خلال الفترة القادمة لأنها هامة للغاية، وكان لابد أن يتم الاعتماد على عدد كبير من القائمة السابقة نظرا لتواجدها وخبراتها مع المنتخب".

كارلوس كيروش يحتفل بعيد ميلاد والده

وزاد" منتخب مصر مفتوح للجميع، ونريد تواجد أفضل العناصر بشكل متميز، ونريد إظهار اللاعبين وأن نصل لهم أن منتخب مصر للجميع وهذا هو الأهم، وكارلوس كيروش لا يضم أي لاعب إلا بمعايير فنية محددة".

وتابع" كان هناك تواصل مع والد هيثم حسن اللعب المصري، ولكنه قرر أن يفكر كثيراً حتى يعطي القرار النهائي وأكدنا له أننا لن نتواصل مرة أخرى لأن مصر لا تضع في مقارنة مع أي منتخب آخر مع الإحترام للجميع".

واختتم" رسالة لكل اللاعبين أنه لا يوجد أي ضمانات للاعبين من أجل حجز مكان أساسي مع منتخب مصر خلال الفترة القادمة".

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أنه على تواصل دائم مع مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي، وأن تواجده في معسكر المنتخب القادم وارد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" تحدثت مع مصطفى محمد حول الأزمة الأخيرة التي حدثت مع منتخب مصر، ونحتاجه كثيراً خلال الفترة القادمة، نظرا لعدم وجود عدد وافر من المهاجمين في الخط الأمامي".