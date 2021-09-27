/652229/موعد-مباراة-مانشستر-سيتي-ضد-باريس-سان-جيرمان-في-دوري-أبطال-أوروبا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة ويستضيف القاء ملعب حديقة الأمراء محقل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويتصدر نادي مانشستر سيتي ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزة في لقاء الجولة الأولي أمام فريق كلوب بروج البلجيكي.

بينما تعادل نادي باريس سان جيرمان في الجولة الماضية أمام فريق لايبزج الألماني ويحتل المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة.

ومن التوقع أن يبدأ المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي:إيدرسون

خط الدفاع:كانسيلو - روبين دياز - جون ستونز - كايل ولكر

خط الوسط: فيرناندينو - كيفن دي بروينه - بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: فيران توريس - جاك جريليش - رياض محرز

علي الجانب الاخر يبدأ نادي باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: كيلور نافاس

خط الدفاع: عبده ديالو - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - أشرف حكيمي

خط الهجوم: إدريسا جاي - باراديس - أندير هيريرا

خط الهجوم: نيمار - كيليان مبابي - جوليان دراكسلر.

تصريحات يورجن كلوب

وقال كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بورتو البرتغالي غدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا: "لا أشعر بقلق، علينا إظهار رد الفعل بعد التعادل ضد برينتفورد".

وأضاف: "من الصعب الفوز عندما لا تدافع جيدًا، وهذا ما حدث ضد برينتفورد، ولكن لم يكن الأمر خطيرًا، كانت لدينا مشكلة في الدفاع، لكنني أثق في الفريق وأننا سنعمل على تصحيح الأخطاء".

وأردف بالحديث عن بورتو: "سنواجه فريقا مختلفا غدًا، علينا التحسين والتطور أمامهم، نعلم أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك إذا كنا ندافع بنفس الطريقة التي أظهرناها ضد برينتفورد، خاصة وأن بورتو لديه لاعبون يغادرون وآخرون ينضمون للفريق، ولكن نفس المدرب".

وشدد: "الفوز في آخر مباراتين لنا هناك ليس ميزة، نفكر في هذه المباراة لأنها مختلفة، لديهم خيارات مختلفة وعلينا أن نكون مستعدين لذلك، لم نفكر في هزيمتهم 5/0 قبل ذلك، وفي المرة الأخيرة التي واجهناهم فيها لم نفكر في ذلك، وهذا ربما يكون سببًا في أننا حققنا الفوز هناك مجددًا".

مجموعة ليفربول بدوري الأبطال

وأشار: "نحن في مجموعة صعبة للغاية، أتلتيكو ضد بورتو في مباراة الجولة الماضية كانت صعبة، وإذا كان أحدهم يستحق الفوز، فقد كان بورتو وليس أتلتيكو، وهذا يعني أننا سنواجه فريقًا صعبًا غدًا".

وأشاد يورجن كلوب بـ ديوجو جوتا مهاجم الفريق: "ديوجو لاعب استثنائي، نحن سعداء حقًا بتعاقدنا معه، شخصيته قوية ورجل ناضج جدًا في سن مبكر، وهذا يجعله يستمتع بعمله، ليس من السهل تحسيننا من قبل لاعب، ولكن ديوجو فعل ذلك".

كورتيس جونز

وعن كورتس جونز: "في المباراة الأخيرة كان مثالًا جيدًا، قلت له بأن هذه الطريقة التي يجب أن يلعب بها، يدافع ويهاجم، ويمكنه اللعب بالقدم اليمنى واليسرى، هذا ما يجعله مميزًا جدًا".

واختتم: "لا توجد إصابات جديدة، تياجو مستبعد للإصابة، وكذلك هارفي إليوت الذي لن يعود قريبًا، ونأمل استمرار ذلك".