/652231/مصرع-وإصابة 5-أشخاص في-حادث-تصادم-سيارة-نصف-نقل-وتوك-توك-في-البحيرة

شهد طريق مركز أبو المطامير بالبحيرة، حادث تصادم سيارة نصف نقل وتوك توك، مما أسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة 5 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع وإصابة 5 أشخاص آخرين في حادث تصادم سيارة نصف نقل وتوك توك في البحيرة

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص والأنتقال أتضح وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل ودراجة بخارية « توك توك» على طريق ابو المطامير .

مما أسفر الحادث عن مصرع سيدة تدعى «س .ع .ع » تبلغ من العمر 40 عاما، مقيمة بمركز النوبارية، وإصابة 5 أشخاص آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة كما تم نقل المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للنيابة العامة تمهيدا لمباشرة التحقيق.

وفي سياف أخر شهد طريق الدولي الجديد بجنوب سيناء، حادث انقلاب سيارة ملاكي مما أسفر عن مصرع الأب وابنه وإصابة الأم ،وجرى نقل الجثث والمصابة إلى مستشفى رأس سدر العام.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، اليوم إشارة من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد كارتة عيون موسى بنحو 10 كيلومترات اتجاه مدينة شرم الشيخ.

مما أسفر الحادث عن وفاة الاب موقع الحادث، ويدعى عبد المنعم فوزي عفيفي، ويبلغ من العمر31 عامًا طبيب، ووفاة نجله خلال نقله للمستشفى، ويدعى تيم عبدالمنعم فوزي، ويبلغ من العمر 2.5 عامًا، وإصابة الأم وتدعى مروة محمد خليل ، وتبلغ من العمر 27 عامًا طبيبة بكسر بالساق اليمنى، واشتباه ما بعد الارتجاج.

وعلى الفور تم الدفع بـ سيارات الأسعاف، وتم نقل الجثث والمصابة إلى مستشفى رأس سدر العام، وإخلاء الطريق.

وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.